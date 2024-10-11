Новые параметры для крупногабаритного транспорта установили в Казахстане

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Длина, разрешенная к использованию:

категории М1, N и O (прицепы): максимальная длина составляет 12 метров.

категории М2 и М3: допустимая длина - 13,5 метров;

категории М2 и М3 с более чем двумя осями: разрешенная длина увеличена до 15 метров;

категории М2 и М3 с прицепом: максимальная длина - 18,75 метра;

для сочлененных автобусов, также известных как "автобусы-гармошки" категорий М2 и М3, максимальная длина составляет 18,75 метров.

Высота, разрешенная к использованию

Максимальная высота для всех типов авто не должна превышать 4 метров. Однако для транспортных средств, предназначенных для перемещения легковых автомобилей на подъемных платформах и контейнеров (включая резервуары для транспортировки жидкостей или газов), установленный лимит не должен пересекать отметку в 4,3 метра.

Министерство транспорта отмечают, что в допустимую высоту уже включены разъемы съемных кузовов, закрепленных механизмов, а также перевозимый груз и его упаковка.

Допустимая масса автотранспортных средств:

двухосные - 18 тонн;

трехосные, за исключением сочлененных автобусов категории М3, - 25 тонн;

автобусы-гармошки категории М3 - 28 тонн;

четырехосные, включая модели с двумя управляемыми осями, - 32 тонны;

пятиосные - 38 тонн;

с шестью и более осями - 44 тонны.

Для транспортных средств с более чем шестью осями допускаемая масса не должна превышать допустимую сумму осевых масс (группы осей).

Приказ Министерства транспорта вступит в силу с 19 октября 2024 года.