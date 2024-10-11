Новые параметры для крупногабаритного транспорта установили в Казахстане

3 октября Министерство транспорта подписало приказ об обновлении допустимых параметров крупногабаритного транспорта, передает Tengri Auto.
Максимальная высота для всех типов авто не должна превышать 4 метров. Однако для транспортных средств, предназначенных для перемещения легковых автомобилей на подъемных платформах и контейнеров (включая резервуары для транспортировки жидкостей или газов), установленный лимит не должен пересекать отметку в 4,3 метра.
Министерство транспорта отмечают, что в допустимую высоту уже включены разъемы съемных кузовов, закрепленных механизмов, а также перевозимый груз и его упаковка.
Для транспортных средств с более чем шестью осями допускаемая масса не должна превышать допустимую сумму осевых масс (группы осей).
Приказ Министерства транспорта вступит в силу с 19 октября 2024 года.
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