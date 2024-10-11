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10.10.2024, 20:35

Без документов попасть на матч Казахстан – Словения в Алматы не удастся

Новости Казахстана 0 445

Матч между Казахстаном и Словенией в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА состоится 13 октября в 18:00 на Центральном стадионе Алматы, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Фото: Inbusiness/Midjourney
Фото: Inbusiness/Midjourney

Вот ключевая информация для зрителей:

Приобретение билетов

  • Рекомендуется заранее купить билеты у официального партнера Казахстанской федерации футбола – сервиса Ticketon.
  • Билеты не будут доступны в кассах стадиона, поэтому избегайте покупки через посредников.
  • Билеты будут именными; вход будет возможен только при наличии документа, подтверждающего личность (паспорт, удостоверение личности или водительское удостоверение).

Время открытия стадиона:

Вход на Центральный стадион начнется с 16:00. Рекомендуется прибыть заранее, чтобы избежать очередей.

Для зрителей подготовлена интересная предматчевая программа, детали которой обычно объявляются ближе к дате матча.

Улучшенная транспортная доступность:

В связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока будут усилены маршруты автобусов №34, 92, 118, 120, 120а, 79, 121, которые проходят рядом со стадионом.

Будут организованы бесплатные экспресс-маршруты от следующих остановок:

  • ЖК Шугыла-City;
  • Halyk Arena;
  • Театр "Алатау";
  • Ж/д вокзал "Алматы-1".

Экспресс автобусы будут отправляться в 16:00 и в 20:30 в обратном направлении от стадиона, а их место на парковке будет на улице Байтурсынова между проспектом Абая и улицей Сатпаева.

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