Без документов попасть на матч Казахстан – Словения в Алматы не удастся

Матч между Казахстаном и Словенией в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА состоится 13 октября в 18:00 на Центральном стадионе Алматы, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.
Вот ключевая информация для зрителей:
Приобретение билетов
Время открытия стадиона:
Вход на Центральный стадион начнется с 16:00. Рекомендуется прибыть заранее, чтобы избежать очередей.
Для зрителей подготовлена интересная предматчевая программа, детали которой обычно объявляются ближе к дате матча.
Улучшенная транспортная доступность:
В связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока будут усилены маршруты автобусов №34, 92, 118, 120, 120а, 79, 121, которые проходят рядом со стадионом.
Будут организованы бесплатные экспресс-маршруты от следующих остановок:
Экспресс автобусы будут отправляться в 16:00 и в 20:30 в обратном направлении от стадиона, а их место на парковке будет на улице Байтурсынова между проспектом Абая и улицей Сатпаева.
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