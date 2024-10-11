Адреса и переписки: передавал ли Telegram данные о казахстанцах “по требованию“

В Министерстве культуры и информации ответили на вопрос о том, запрашивали ли у компании Telegram данные о казахстанцах, пользующихся мессенджером, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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В конце сентября основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что компания будет передавать властям IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила работы платформы. Позднее Дуров добавил, что Telegram передавал персональные данные с 2018 года.

Как сообщили в Минкультуры и информации в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, ведомство не обращалось с запросом в администрацию онлайн-платформы Telegram о предоставлении персональных данных казахстанцев, пользующихся мессенджером.

"При этом, согласно закону о связи, установлено, что специальные государственные органы и правоохранительные органы Казахстана в пределах своей компетенции принимают оперативно-разыскные, контрразведывательные и уголовно-процессуальные меры по установлению и привлечению к ответственности лица, распространившего информацию, указанную в нескольких пунктах статьи 41-1 закона", - заявили в министерстве.

Указанные пункты закона описывают порядок приостановления работы сетей и средств связи. Если коротко, причиной для этого могут стать призывы отдельных лиц к экстремизму и терроризму, массовым беспорядкам, а также действия, которые потенциально могут привести к тяжким преступлениям.

В министерстве добавили, что они регулярно мониторят социальные сети и интернет-сайты на предмет выявления нарушений действующего законодательства Казахстана, в частности - по неправомерному распространению персональных данных граждан, а также распространению персональных или биометрических данных, иной информации, позволяющей установить личность несовершеннолетнего.

"С начала года в ходе мониторинга сети интернет на онлайн-платформе Telegram всего выявлено 6 105 фактов нарушений законодательства Казахстана: неправомерное распространение персональных данных граждан, распространение информации, разжигающей межнациональную рознь, распространение порнографии, деятельность интернет-казино, пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров", - рассказали в Министерстве культуры и информации.

По всем выявленными нарушениям в адрес Telegram направлено 315 реагирующих документов уведомительного характера для принятия мер по удалению противоправных материалов.

Напомним: расследование в отношении Telegram было начато после задержания в августе Павла Дурова спецслужбами Франции.

39-летнему Дурову были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, связанным с непринятием мер по пресечению распространения экстремистского и противозаконного контента в популярном мессенджере.

28 августа его освободили из-под стражи в Париже под залог в 5 миллионов евро. Дурову запретили покидать Францию, обязав дважды в неделю отмечаться в полиции.

Позже стало известно, что он согласился работать с правоохранительными органами и начал передавать им информацию, на основании которой можно установить личности пользователей Telegram. Также стало известно, что брата Павла Дурова заставляют приехать во Францию для дачи показаний.