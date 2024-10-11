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11.10.2024, 08:04

В полтора раза может подорожать газ для некоторых казахстанцев

Новости Казахстана 0 501

В мажилисе РК предлагают ввести два вида тарифов для потребителей газа. До определенной нормы будет одна цена, а за превышение лимита она возрастет до 1,5 раза. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: Pixabay.com
Иллюстративное фото: Pixabay.com

8 сентября в мажилисе Парламента РК был представлен проект закона по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа. В числе основных направлений проекта отмечалось внедрение системы бережливого потребления среди бытовых потребителей.

"Предлагаются два вида тарифов. Первый – в рамках лимитированного объема потребления газа для коммунально-бытовых нужд. Второй – при потреблении свыше установленных норм, в таком случае будет применяться повышающий коэффициент – 1,3 (или 1,5).

Таким образом, первый тариф останется для среднестатистических потребителей стабильно невысоким.

В этой связи также вносятся изменения в систему утверждения тарифов. Коэффициент за повышение утвержденных норм будет утверждать Министерство энергетики. Такая система уже успешно применяется для электроэнергии", – рассказала секретарь Комитета по экономической реформе и региональному развитию Екатерина Смышляева.

Что еще хотят поменять

Согласно проекту закона, в текущий момент потребители газа разделяются на коммунально-бытовых (физлица и юрлица для своих нужд без дальнейшей реализации) и промышленных (юрлица, потребляющие газ в промышленном производстве).

Теперь предлагается внедрить для них отдельные тарифы, зависящие от объемов потребления, а также внести изменения в эти категории:

  • коммунально-бытовые потребители (физлиц и юрлица для своих нужд) – обычный тариф при расходовании не более 65 кубических метров в час и до 570 тыс. куб.м в год;
  • промышленные потребители (теперь это могут быть физические и юридические лица) – при объемах свыше 65 куб.м в час и более 570 тыс. куб. м в год коэффициент составит 1,3 или 1,5.

Это означает, что при больших расходах товарного газа, превышающих нормы, казахстанцам придется заплатить больше денег.

Отмечается, что такие изменения должны способствовать бережливому потреблению природных ресурсов и улучшению газовой инфраструктуры за счет роста доходов.

Это связано с тем, что газовая отрасль в Казахстане оказалась убыточной: установленная предельная оптовая цена на него сохраняется на уровне ниже стоимости производства.

Так, согласно данным аналитиков, почти половина добываемого газа в Казахстане уходит на собственное потребление добывающих компаний и обратную закачку в подземные пласты для сохранения давления при добыче нефти.

При этом большая часть оставшегося объема продается на внутренний рынок по низким ценам, что делает производство нерентабельным и приводит к образованию дефицита газа. Например, с каждой произведенной тонны газа заводы несут убытки или недополучают прибыль в размере до 25 тысяч тенге.

Другими словами, новый законопроект должен обеспечить прозрачный и качественный учет потребляемого природного газа, что необходимо для беспрерывной и точной работы системы бережливого потребления и поддержки отрасли.

Однако эти предложения пока еще находятся на стадии обсуждения, которое продолжится на заседаниях рабочей группы.

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