В полтора раза может подорожать газ для некоторых казахстанцев

В мажилисе РК предлагают ввести два вида тарифов для потребителей газа. До определенной нормы будет одна цена, а за превышение лимита она возрастет до 1,5 раза. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.
8 сентября в мажилисе Парламента РК был представлен проект закона по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа. В числе основных направлений проекта отмечалось внедрение системы бережливого потребления среди бытовых потребителей.
"Предлагаются два вида тарифов. Первый – в рамках лимитированного объема потребления газа для коммунально-бытовых нужд. Второй – при потреблении свыше установленных норм, в таком случае будет применяться повышающий коэффициент – 1,3 (или 1,5).
Таким образом, первый тариф останется для среднестатистических потребителей стабильно невысоким.
В этой связи также вносятся изменения в систему утверждения тарифов. Коэффициент за повышение утвержденных норм будет утверждать Министерство энергетики. Такая система уже успешно применяется для электроэнергии", – рассказала секретарь Комитета по экономической реформе и региональному развитию Екатерина Смышляева.
Согласно проекту закона, в текущий момент потребители газа разделяются на коммунально-бытовых (физлица и юрлица для своих нужд без дальнейшей реализации) и промышленных (юрлица, потребляющие газ в промышленном производстве).
Теперь предлагается внедрить для них отдельные тарифы, зависящие от объемов потребления, а также внести изменения в эти категории:
Это означает, что при больших расходах товарного газа, превышающих нормы, казахстанцам придется заплатить больше денег.
Отмечается, что такие изменения должны способствовать бережливому потреблению природных ресурсов и улучшению газовой инфраструктуры за счет роста доходов.
Это связано с тем, что газовая отрасль в Казахстане оказалась убыточной: установленная предельная оптовая цена на него сохраняется на уровне ниже стоимости производства.
Так, согласно данным аналитиков, почти половина добываемого газа в Казахстане уходит на собственное потребление добывающих компаний и обратную закачку в подземные пласты для сохранения давления при добыче нефти.
При этом большая часть оставшегося объема продается на внутренний рынок по низким ценам, что делает производство нерентабельным и приводит к образованию дефицита газа. Например, с каждой произведенной тонны газа заводы несут убытки или недополучают прибыль в размере до 25 тысяч тенге.
Другими словами, новый законопроект должен обеспечить прозрачный и качественный учет потребляемого природного газа, что необходимо для беспрерывной и точной работы системы бережливого потребления и поддержки отрасли.
Однако эти предложения пока еще находятся на стадии обсуждения, которое продолжится на заседаниях рабочей группы.
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