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11.10.2024, 08:09

Отбасы банк навсегда отключает все свои терминалы

Новости Казахстана 0 3 037

Отбасы банк отключит все свои платежные терминалы. Это не временная мера, использование терминалов будет полностью прекращено, передает «Голос народа».

Фото: «Голос народа»
Фото: «Голос народа»

С 1 января 2025 года все терминалы банка будут полностью закрыты. В банке рассказали, с чем это связано.

«Отбасы Банк полностью переходит на новые цифровые решения. Вам больше не нужно тратить время, приходить в банк и использовать платежные терминалы. Мы экономим ваше время и повышаем качество обслуживания», –  говорится в сообщении.

Совершать все необходимые операции казахстанцы смогут онлайн - в новом мобильном приложении Otbasy Bank Lite. Установить его для Android или для iOS можно через Play Market или AppStore.

Кроме того, оплатить ипотеку или пополнить депозит можно через следующие сервисы.

Терминалы и банкоматы:

  • Halyk Bank
  • CenterCredit
  • Евразийский банк

Интернет-банкинг:

  • Kaspi Bank
  • Halyk Bank
  • CenterCredit
  • E-gov.kz

Мобильные приложения:

  • Otbasy bank
  • Kaspi bank
  • Jysan Bank
  • Евразийский банк
  • ForteBank
  • RBK банк
  • Bereke Bank

А также через отделения «Казпочты».

Задать вопросы или получить помощь можно по номеру колл-центра 300.

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