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11.10.2024, 09:37

Багдат Мусин прокомментировал убийство директора Lenovo: Захотелось плакать

Новости Казахстана 0 1 640

Глава АО "Казахтелеком" Багдат Мусин прокомментировал убийство директора Lenovo по взаимодействию с госорганами Ермека Жакипжанова, сообщает Zakon.kz.

Фото: Telegram/Bagdat Mussin
Фото: Telegram/Bagdat Mussin

Он рассказал, каким человеком был Жакипжанов.

"Ермек был тем человеком, который помогал всем, кто обращался к нему, независимо, была ли польза для него лично или нет", – написал Мусин 11 октября в своем Telegram-канале.

О пропаже Ермека Жакипжанова он узнал утром 10 октября и "переживал каждый час поиска".

"Узнав некоторые детали всего произошедшего, невольно захотелось плакать. Почему-то вспомнилась картинка убийства Дениса Тена. Не скажу, что мы были очень близкими друзьями, но Ермек ко всем, независимо от того, кого сколько времени знал, относился с трепетом. Иманды болсын", – пишет Мусин.

Далее он высказался в целом о ситуации с преступностью в стране.

"Понял одно, реформа нужна не в МВД, реформа нужна в сознании людей. И, к сожалению, это не делается механическими изменениями в каком-то конкретном госоргане, это требует системных тектонических сдвигов по многим фронтам", – считает Багдат Мусин.

Житель Алматы, 42-летний Ермек Жакипжанов, перестал выходить на связь 9 октября 2024 года. Его поиски вели полиция и волонтеры. А 10 октября на окраине п. Отеген батыра Илийского района нашли его тело с признаками насильственной смерти. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Задержан и водворен в ИВС 24-летний подозреваемый.

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