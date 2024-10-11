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11.10.2024, 10:22

Петиция “вернуть время назад“: суд принял решение

Новости Казахстана 0 4 844

Специализированный межрайонный административный суд Астаны вынес решение по иску о признании незаконными итогов рассмотрения петиции о переводе стрелок часов в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как сообщили в суде, итоги рассмотрения петиции "О возврате времени назад" признан судом законным.

Изучив материалы дела, суд установил следующее. В соответствии с требованиями Административного процедурно-процессуального кодекса Казахстана (АППК) была зарегистрирована петиция "Вернуть время обратно". Петиция собрала 50 тысяч голосов поддержки и была зарегистрирована. Рассмотрение петиции было поручено Министерству торговли и интеграции.

"Для формирования рабочей группы министерство направило письма заявителю, в парламент, заинтересованным государственным органам и общественным объединениям с просьбой направить кандидатуры для включения в состав рабочей группы. Письмом Мажилиса от 14 июня 2024 года для участия в рабочей группе были представлены кандидаты Әбіл Е.А. и Абенова М.А. Приказом министра от 21 июня 2024 года утвержден состав рабочей группы по рассмотрению петиции, депутат Әбіл Е.А. назначен заместителем руководителя рабочей группы. В рамках работы рабочей группы прошло три заседания - 21 июня, 16 июля и 2 августа 2024 года", - говорится в сообщении суда.

Сообщается, что 2 августа по результатам рассмотрения петиции было принято решение об отказе в удовлетворении заявления. Регистрация и учет петиций осуществляются в порядке, установленном уполномоченным органом в сфере взаимодействия государства и гражданского общества", - говорится в сообщении суда.

Согласно статье 90-6 АППК по результатам рассмотрения петиции первым руководителем центрального государственного или местного исполнительного органа, председателем местного представительного органа принимается одно из следующих решений:

  • о полном или частичном удовлетворении петиции;
  • об отказе в удовлетворении петиции.

Сообщается, что процедура рассмотрения петиции и принятия решения по ней регламентирована нормами АППК.

При рассмотрении исков об оспаривании решения по результатам рассмотрения петиции суд оценивает лишь соблюдение порядка и сроков рассмотрения петиции.

"С учетом отсутствия нарушений процедуры при рассмотрении петиции, судом отказано в удовлетворении иска. Суд также отметил, что доводы истца о том, что в нарушение установленного порядка председателем заседания был депутат Мажилиса Республики Казахстан Әбіл Е.А. отклонены, поскольку установлено, что Әбіл Е.А. являлся заместителем руководителя рабочей группы.

Каких-либо нарушений при формировании состава комиссии не допущено. Суд пришел к выводу, что обжалуемые решение и действия по рассмотрению петиции являются правомерными, совершены в пределах компетенции государственного органа, и процедурных нарушений не установлено", - говорится в сообщении.

Решение не вступило в законную силу.

В августе Министерство торговли и интеграции озвучило окончательное решение по петиции о часовом поясе. Тогда Шаккалиев заявил, что на основании обоснованных научных международных исследований о положительном эффекте стандартного поясного времени и при отсутствии подтверждающих данных о негативном влиянии на здоровье населения от перевода времени Минторговли приняло решение отказать в удовлетворении петиции.

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