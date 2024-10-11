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11.10.2024, 11:05

Тела пятерых детей нашли под завалами дома в Костанайской области

Новости Казахстана 0 329

Пятеро детей погибли при пожаре в Костанайской области. Трагедия произошла рано утром сегодня, 11 октября, в Житикаре, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов
Как сообщили в пресс-службе ведомства, сегодня в 04.29 утра на территории частного подворья в Житикаре произошел пожар, который привел к обрушению крыши жилого дома.

В течение 7 минут на место происшествия прибыли спасатели, дом был полностью охвачен огнем. Пожарные оперативно приступили к тушению огня и разбору завалов. В 06.08 пожар был локализован и полностью ликвидирован.

"В момент обрушения в доме без присмотра взрослых находились несовершеннолетние дети 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 годов рождения. К сожалению, в результате разбора завалов обнаружены тела пятерых детей. Старший ребенок 2011 года рождения не пострадал", - рассказали в ДЧС Костанайской области.

По предварительной информации, мать детей с вечера ушла к знакомому. Супруг находится в местах лишения свободы.

В настоящее время причины произошедшего выясняются. Назначено пожарно-техническое исследование.

Психологи филиала Центра медицины катастроф оказывают необходимую психологическую помощь родственникам.

Местные исполнительные органы окажут всю необходимую помощь, в том числе материальную.

"МЧС настоятельно призывает жителей не оставлять малолетних детей без присмотра взрослых!" - обратились в ведомстве.

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