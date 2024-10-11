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11.10.2024, 12:04

Национальный банк Казахстана принял решение по базовой ставке

Новости Казахстана 0 298

Национальный банк Казахстана принял решение по базовой ставке. Она составила осталась на прежнем уровне 14,25 процента годовых с коридором +/- 1 процентных пункта, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Что такое базовая ставка

Это процентная ставка, по которой Национальный банк предоставляет краткосрочные кредиты коммерческим банкам и принимает денежные средства на депозиты от коммерческих банков. Она играет ключевую роль при установлении ставок по кредитам для граждан и влияет на уровень инфляции в стране. Если говорить простыми словами, то базовая ставка - ориентир для экономики страны и особенно для банковского сектора. Ее размер устанавливается Нацбанком на основании экономических показателей и может быть повышен или понижен. Кроме того, базовая ставка - основной инструмент денежно-кредитной политики страны.

Как базовая ставка влияет на экономику
Монетарный регулятор использует базовую процентную ставку для воздействия на экономику. Он регулирует денежное обращение в стране и в конечном счете уровень инфляции, напрямую зависящий от объема денежной массы, именно путем повышения или снижения базовой ставки. Если ставку понижают, это делается, чтобы увеличить объем денежной массы на рынке, то есть, попросту говоря, организовать накачку экономики, прежде всего промышленности, реального сектора, сферы услуг, деньгами, необходимыми для инвестиций в производство. Чем ниже ставка, тем доступнее кредиты для бизнеса, чем больше у предприятий денег, тем больше инвестиций, тем самым можно стимулировать рост экономики. И наоборот - если Нацбанк хочет сократить денежную массу в целях недопущения резкого скачка инфляции, то он повышает процентную ставку. Тогда деньги изымаются из производства, и их помещают на депозиты под процент.

Как снижение базовой ставки влияет на тенге
При снижении базовой ставки в краткосрочном аспекте ослабляется курс национальной валюты, так как стоимость денег снижается, соответственно, игроки валютного рынка играют на понижение курса национальной валюты. Однако такое влияние можно проследить лишь в моменте, в очень краткосрочном аспекте. В среднесрочном аспекте рост производства и снижение инфляции могут привести к росту курса национальной валюты.

Напомним, что 29 августа базовая ставка осталась на прежнем уровне - 14,25 процента годовых с коридором +/- 1 процентных пункта.

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