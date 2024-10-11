В Казахстане изменились правила госрегистрации автомобилей

Министр внутренних дел приказом от 7 октября 2024 года внес изменения в Правила государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, подготовки водителей механических транспортных средств, сообщает Zakon.kz.
Поправками предусмотрено, что для регистрации транспортных средств их владельцы (представители владельцев) представляют:
Также внесено дополнение, в соответствии с которым среди прилагаемых документов должны быть документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство, удостоверенный нотариусом РК либо ЭЦП прежнего и нового владельцев в случае совершения регистрационных действий посредством ПЭП или объектов информатизации, либо договор купли-продажи, заключенный по результатам реализации арестованного имущества, или постановление судебного исполнителя о передаче взыскателю движимого имущества в натуре без реализации.
Остальной перечень документов остался без изменений:
Также обновлен перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Государственная регистрация, учет и снятие с учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, а также выдача свидетельства о регистрации транспортных средств и государственных регистрационных номерных знаков".
Добавлен новый подвид госуслуги – актуализация (корректировка) сведений о регистрации, учете и снятии с учета отдельных видов транспортных средств.
Размер оплаты при актуализации (корректировке) сведений о ТС составляет:
Помимо этого, поправки коснулись Перечня основных требований к оказанию государственных услуг "Выдача дубликата государственного регистрационного номерного знака для транспортных средств" и "Выдача водительских удостоверений". В частности, уточнен график работы Госкорпорации:
С понедельника по пятницу включительно с 9-00 до 18-00 часов без перерыва, дежурные отделы обслуживания населения Государственной корпорации с понедельника по пятницу включительно с 9-00 до 20-00 часов и в субботу с 09-00 до 13-00 часов кроме праздничных и выходных дней согласно Трудового кодекса РК.
Приказ вводится в действие с 21 октября 2024, за исключением отдельных норм, которые вводятся в действие с 20 октября 2024 года и с 1 января 2025 года.
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