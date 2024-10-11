18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
490.84
536.88
5.04
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
11.10.2024, 12:35

Русские группы закрывают или уже закрыли в детских садах Астаны?

Новости Казахстана 0 592

В редакцию Liter.kz обратились две астанчанки с похожим запросом. Они хотели узнать про дальнейшую судьбу русскоязычных групп для их детей в столице. 

Коллаж Liter.kz
Коллаж Liter.kz

Одна из читательниц рассказала, что ее сыну сейчас пять лет и выпуск его из детского сада запланирован на следующий год. По словам женщины, воспитатель ее ребенка недавно ей пожаловалась, что останется без работы.

“Она сказала, что русских групп больше не будет в детском саду, то есть следующего набора”, — сказала женщина.

Другая мать поделилась, что хотела бы устроить свою дочь в русскоязычную группу также в столице. Ее двухлетний ребенок еще не разговаривает и было бы хорошо, чтобы сначала она освоила один язык, на котором говорят дома. Женщина добавила, что обратилась к “помогайке”, которая за 25 тысяч тенге пообещала поймать очередь в садах поблизости. 

“Я очень удивилась, мне сказала эта женщина, что русскоязычных групп для 2-3 лет в госсадах больше нет. Она сказала, что их отменили. И теперь, если я хочу ребенка в госсад отдать — только казахоязычные группы, в частных садах они есть”, — рассказала женщина.

Редакция Liter.kz обратилась за комментариями в Министерство просвещения и в городское управление образования. 

В последнем ответили, что дошкольные организации Астаны формируют возрастные группы, согласно существующей потребности населения. 

“Управлением образования города Астаны приказ о закрытии групп с русским языком обучения не издавался. Факт о закрытии групп с русским языком в городе Астане не зарегистрирован и не соответствует действительности”, — ответили в ведомстве.

В Министерстве просвещения редакции также сказали, что касается “языковой политики в дошкольных организациях, то решение принимается исходя от запросов проживающих на той или иной территории жителей. Это касается и организаций среднего образования”. Для того чтобы узнать подробности по Казахстану, предложили отправить письменный запрос.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
США готовятся на 49 лет взять землю в аренду у КазахстанаНовости Казахстана
18.09.2024, 20:16 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?