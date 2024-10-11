Русские группы закрывают или уже закрыли в детских садах Астаны?

В редакцию Liter.kz обратились две астанчанки с похожим запросом. Они хотели узнать про дальнейшую судьбу русскоязычных групп для их детей в столице.

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Одна из читательниц рассказала, что ее сыну сейчас пять лет и выпуск его из детского сада запланирован на следующий год. По словам женщины, воспитатель ее ребенка недавно ей пожаловалась, что останется без работы.

“Она сказала, что русских групп больше не будет в детском саду, то есть следующего набора”, — сказала женщина.

Другая мать поделилась, что хотела бы устроить свою дочь в русскоязычную группу также в столице. Ее двухлетний ребенок еще не разговаривает и было бы хорошо, чтобы сначала она освоила один язык, на котором говорят дома. Женщина добавила, что обратилась к “помогайке”, которая за 25 тысяч тенге пообещала поймать очередь в садах поблизости.

“Я очень удивилась, мне сказала эта женщина, что русскоязычных групп для 2-3 лет в госсадах больше нет. Она сказала, что их отменили. И теперь, если я хочу ребенка в госсад отдать — только казахоязычные группы, в частных садах они есть”, — рассказала женщина.

Редакция Liter.kz обратилась за комментариями в Министерство просвещения и в городское управление образования.

В последнем ответили, что дошкольные организации Астаны формируют возрастные группы, согласно существующей потребности населения.

“Управлением образования города Астаны приказ о закрытии групп с русским языком обучения не издавался. Факт о закрытии групп с русским языком в городе Астане не зарегистрирован и не соответствует действительности”, — ответили в ведомстве.

В Министерстве просвещения редакции также сказали, что касается “языковой политики в дошкольных организациях, то решение принимается исходя от запросов проживающих на той или иной территории жителей. Это касается и организаций среднего образования”. Для того чтобы узнать подробности по Казахстану, предложили отправить письменный запрос.