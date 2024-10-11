Правила проезда через границу изменят в Казахстане

Перевозчики пожаловались на проблемы с электронной очередью на казахстанско-китайской границе. Очередь на пунктах пропуска "Достык-Авто" и "Нур Жолы" занята на 2-3 недели вперед, что вызывает недовольство у компаний, передает Tengri Auto .

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По словам перевозчиков, многие слоты бронируются российскими компаниями, которые затем отказываются от очереди, создавая простои. В результате добросовестные перевозчики вынуждены ждать неделями.

В Комитете государственных доходов Министерства финансов сообщили, что система электронной очереди на границе была введена для повышения прозрачности процедур и сокращения времени ожидания. Однако некоторые лица используют лазейки для незаконного заработка, что приводит к теневому обороту и завышению цен на услуги.

В связи с этим, Минфин усилил меры безопасности и ввел строгие санкции за нарушения. В частности, теперь освобожденные очереди не появляются в реестре "свободных" и "сгорают", если автомобиль не прибывает на пункт пропуска.

"Мы допускали, что это приведёт к временному "простою" пунктов пропуска. Даже несмотря на то, что желающих занять очередь будет много. Этот период необходимо пережить. Эффекта от нововведения не стоит ждать прямо сейчас. Сегодня еще "сгорают" очереди, занятые больше месяца назад не совсем добросовестными пользователями. Два десятка таких пользователей были заблокированы сервисом. Необходимо время, чтобы участники рынка поняли, что перепродавать очередь в принципе нет и не будет возможности, даже используя ботов", - пояснили в Комитете госдоходов Минфина.

Комитет госдоходов рассматривает возможность введения штрафов за неиспользованную бронь. Если перевозчик трижды в месяц забронировал и не прибыл, с него могут списать 100 МРП в доход бюджета.

Предложения по улучшению системы активно обсуждаются с участниками рынка. Возврат к старой схеме с рандомным высвобождением "броней-отказников" не рассматривается, так как это способствует перекупщикам.

Физическая пропускная способность пунктов ограничена, несмотря на цифровизацию. За два года "Нур Жолы" увеличил пропускную способность с 70 до 600 машин в день, но для дальнейшего улучшения требуется расширение инфраструктуры.

Минфин также заверяет в безопасности персональных данных пользователей сервиса CarGoRuqsat. Все системы проходят аттестацию на информационную безопасность, последняя из которых была успешно проведена в 2024 году.

Электронная очередь была впервые внедрена в пилотном режиме в ноябре 2022 года и планируется к полному переходу до конца 2024 года. С момента внедрения сервиса в бюджет поступило более 2 млрд тенге, а количество бронирований составило 940 тысяч.

Ранее мы рассказывали о том, что новые параметры для крупногабаритного транспорта установили в Казахстане. Теперь допустимая масса автотранспортных средств составляет:

двухосные - 18 тонн;

трехосные, за исключением сочлененных автобусов категории М3, - 25 тонн;

автобусы-гармошки категории М3 - 28 тонн;

четырехосные, включая модели с двумя управляемыми осями, - 32 тонны;

пятиосные - 38 тонн;

с шестью и более осями - 44 тонны.

Для транспортных средств с более чем шестью осями допускаемая масса не должна превышать допустимую сумму осевых масс (группы осей).