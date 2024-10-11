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11.10.2024, 14:46

“Такого не было“. Главе Нацбанка напомнили об обещании, что доллар не достигнет 500 тенге

Новости Казахстана 0 471

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов заявил журналистам, что не обещал, что курс доллара не достигнет 500 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com / ProjectDesign.kz
Фото:depositphotos.com / ProjectDesign.kz

"Вы же обещали, что доллар не достигнет 500 тенге, а в итоге почти дошло до этой отметки. Некоторые люди даже кредиты взяли", - сказали Сулейменову журналисты.

По словам главы Нацбанка, такого не было, и "никаких обещаний по курсу он просто не может давать".

"С терминами "обещал", я бы аккуратнее, наверное, пользовался. Обещание - это когда я вышел, вот так положил, сказал: "Я обещаю". Но такого, наверное, не было. Когда мы разговаривали в кулуарах Парламента с вами и с другими коллегами, вопрос был задан: "Ожидаете вы или нет?". Я, исходя из той информации, которая у меня есть - макроэкономическая, отраслевая, рыночная и так далее - сказал, что ни фундаментально, ни рыночно мы курсов 500 тенге не видим.

 

В принципе, мы этой позиции придерживаемся сейчас. Но каких-либо обещаний по курсу я просто не могу давать, потому что это не в моем функционале, не в мандате. По курсу обещания в условиях свободного рынка и курсообразования, наверное, никто не может давать", - прокомментировал Сулейменов.

Напомним, ранее глава Нацбанка объяснил повышение курса доллара. Также он ответил на вопрос, в какой валюте хранит свои сбережения.

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