Куда лучше вкладывать деньги для большего дохода: в Нацбанке дали советы

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Заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова посоветовала обратиться к профессионалам, которые помогут определить, какую ценную бумагу лучше купить.

"Зависит от цели. Часть сбережений у многих казахстанцев хранится в валюте, потому что они планируют какие-то покупки, связанные с зарубежными товарами. Может быть, они откладывают на отдых или обучение детей, поэтому вопрос выбора валюты - индивидуальный. А что касается отдельных инструментов, тут хотелось бы подсказать: чтобы инвестировать в разные классы инструментов, необходимо прибегать к услугам профессионалов. Потому что самому определять, какую ценную бумагу сегодня купить – очень сложно. Проще всего – это депозиты, так как от вас зависит только выбор банка. Касательно инвестирования в акции, облигации, валюты, отличные от тенге и доллара – требуется набор знаний и навыков, или надо обращаться к профессионалам, может, брокерским организациям и так далее", - порекомендовала Молдабекова.

Заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов, в свою очередь, добавил, что тут все зависит от риск-аппетитов казахстанцев. Но при этом посоветовал не забывать и об обязательном наличии "подушки безопасности".

"Есть такое понятие как "риск-аппетит" - он у каждого свой, зависит от вашей склонности к риску. Если вы моложе, и у вас есть больше времени до пенсии, то у вас и больше времени допустить какие-то просадки в портфеле. Базовая вещь, наверное, которая должна быть в портфеле – это депозит. Подушка безопасности. Депозиты гарантируются, нужно знать суммы гарантирования. Общая сумма гарантирования – до 20 миллионов тенге во всех валютах, сберегательные депозиты – на полную сумму в 20 миллионов гарантируются, прочие депозиты – на 10 миллионов тенге, в валюте – только 5 миллионов тенге. Нужно распределять деньги между разными банками, не складывать все в одну корзину. Если у вас больше риск-аппетит, нужно понимать, что когда вы приходите на фондовый рынок, на нем может быть как рост, так и просадка. К этому надо быть готовыми, потому что вы на фондовом рынке можете потерять деньги. Нужно в этом случае обратиться к профессионалам. Вряд ли имеет смысл покупать какие-то отдельные акции. Тем более там риск довольно высок, нужно диверсифицировать портфель и так далее", - прокомментировал Баймагамбетов.

Своим мнением поделился и глава Нацбанка Тимур Сулейменов. В частности, он сказал, что не стоит делать казахстанцам.