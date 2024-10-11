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11.10.2024, 16:01

Куда лучше вкладывать деньги для большего дохода: в Нацбанке дали советы

Новости Казахстана 0 408

Во время брифинга в Национальном банке журналисты попросили посоветовать казахстанцам, куда лучше вкладывать деньги для большого дохода, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова посоветовала обратиться к профессионалам, которые помогут определить, какую ценную бумагу лучше купить.

"Зависит от цели. Часть сбережений у многих казахстанцев хранится в валюте, потому что они планируют какие-то покупки, связанные с зарубежными товарами. Может быть, они откладывают на отдых или обучение детей, поэтому вопрос выбора валюты - индивидуальный. А что касается отдельных инструментов, тут хотелось бы подсказать: чтобы инвестировать в разные классы инструментов, необходимо прибегать к услугам профессионалов. Потому что самому определять, какую ценную бумагу сегодня купить – очень сложно. Проще всего – это депозиты, так как от вас зависит только выбор банка. Касательно инвестирования в акции, облигации, валюты, отличные от тенге и доллара – требуется набор знаний и навыков, или надо обращаться к профессионалам, может, брокерским организациям и так далее", - порекомендовала Молдабекова.

Заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов, в свою очередь, добавил, что тут все зависит от риск-аппетитов казахстанцев. Но при этом посоветовал не забывать и об обязательном наличии "подушки безопасности".

"Есть такое понятие как "риск-аппетит" - он у каждого свой, зависит от вашей склонности к риску. Если вы моложе, и у вас есть больше времени до пенсии, то у вас и больше времени допустить какие-то просадки в портфеле. Базовая вещь, наверное, которая должна быть в портфеле – это депозит. Подушка безопасности. Депозиты гарантируются, нужно знать суммы гарантирования. Общая сумма гарантирования – до 20 миллионов тенге во всех валютах, сберегательные депозиты – на полную сумму в 20 миллионов гарантируются, прочие депозиты – на 10 миллионов тенге, в валюте – только 5 миллионов тенге. Нужно распределять деньги между разными банками, не складывать все в одну корзину.

Если у вас больше риск-аппетит, нужно понимать, что когда вы приходите на фондовый рынок, на нем может быть как рост, так и просадка. К этому надо быть готовыми, потому что вы на фондовом рынке можете потерять деньги. Нужно в этом случае обратиться к профессионалам. Вряд ли имеет смысл покупать какие-то отдельные акции. Тем более там риск довольно высок, нужно диверсифицировать портфель и так далее", - прокомментировал Баймагамбетов.

Своим мнением поделился и глава Нацбанка Тимур Сулейменов. В частности, он сказал, что не стоит делать казахстанцам.

"Не надо рассматривать валюту: доллар, евро, фунт - как инструмент сбережения и инвестирования. Валюту нужно использовать только там, где она тебе нужна по операциям: если ты бизнесмен – для покупки, если ты гражданин – для отпуска, личных нужд. Рассматривать валюту как инструмент инвестиций и сбережения я бы точно не советовал", - сказал он.

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