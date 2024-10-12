Сайт ЦОНов и приложение eGov Mobile "взломали": МЦРИАП сделало заявление

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК 11 октября сообщило, что рассылаемое в мессенджерах сообщение о взломе сайта ЦОНов и мобильного приложения eGov Mobile является фейковым и не соответствует действительности, передает Zakon.kz.

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По данным ведомства, портал электронного правительства и мобильное приложение eGov Mobile работают в штатном режиме, третьи лица не имеют доступа к данным пользователей портала и мобильного приложения.

"Просим пользователей не реагировать на ложные сообщения, не рассылать недостоверную, непроверенную информацию. Вся официальная информация о деятельности портала электронного правительства и приложения eGov Mobile публикуется в официальных источниках, а именно на сайтах eGov.kz и nitec.kz", – говорится в заявлении.

В МЦРИАП добавили, что по всем возникающим вопросам о работе портала eGov.kz и мобильного приложения eGov Mobile пользователи могут обращаться на телефонный номер колл-центра 1414.