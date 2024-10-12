Силы спецопераций Казахстана пополнились первыми бордовыми беретами

В Шымкенте на полигоне "Орда" 24 военнослужащих сил специальных операций успешно прошли квалификационное испытание на право ношения бордового берета, передает Tengrinews.kz.
По информации Министерства обороны, всего к старту было допущено 54 кандидата. Все они сдали нормативы по физической подготовке, прошли психологическое и теоретическое тестирование, а также медицинский осмотр.
Пресс-служба Министерства обороны
Во время испытания они совершили 30-километровый марш-бросок, выполнили норматив "Надевание противогаза", а также преодоление четырехсотметрового зараженного участка местности, скрытное передвижение к условному объекту, наложение кровоостанавливающего жгута и эвакуацию раненого. Вес в полной экипировке военного составил 15 килограммов.
Пресс-служба Министерства обороны
"Не менее напряженными были эпизоды с доставкой боеприпасов под огнем противника, преодолением горного и водного участков. Кандидаты также продемонстрировали навыки стрельбы из стрелкового оружия и технику рукопашного боя", - говорится в пресс-релизе ведомства.
При этом уточняется, что один претендент провел три боя по три минуты с тремя военнослужащими.
Отличившихся бойцов поздравил командующий силами специальных операций полковник Айдос Мырзахметов.
"Это первое в истории Вооруженных сил Казахстана квалификационное испытание. Вы достойно прошли это трудный, полный драматизма путь, проявив невероятную силу воли, терпение и стойкость духа. Право носить бордовый берет нужно заслужить. Сегодня вы доказали, что можете действовать в любой обстановке и достигать поставленных целей", – сказал он.
В Минобороны пояснили, что теперь такие испытания будут проводиться ежегодно, что позволит создать резерв профессионально подготовленных военнослужащих сил специальных операций для выполнения особо сложных задач.
Пресс-служба Министерства обороны
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