Силы спецопераций Казахстана пополнились первыми бордовыми беретами

В Шымкенте на полигоне "Орда" 24 военнослужащих сил специальных операций успешно прошли квалификационное испытание на право ношения бордового берета, передает Tengrinews.kz .

Фото: пресс-служба Министерства обороны

По информации Министерства обороны, всего к старту было допущено 54 кандидата. Все они сдали нормативы по физической подготовке, прошли психологическое и теоретическое тестирование, а также медицинский осмотр.

Пресс-служба Министерства обороны

Во время испытания они совершили 30-километровый марш-бросок, выполнили норматив "Надевание противогаза", а также преодоление четырехсотметрового зараженного участка местности, скрытное передвижение к условному объекту, наложение кровоостанавливающего жгута и эвакуацию раненого. Вес в полной экипировке военного составил 15 килограммов.

Пресс-служба Министерства обороны

"Не менее напряженными были эпизоды с доставкой боеприпасов под огнем противника, преодолением горного и водного участков. Кандидаты также продемонстрировали навыки стрельбы из стрелкового оружия и технику рукопашного боя", - говорится в пресс-релизе ведомства.

При этом уточняется, что один претендент провел три боя по три минуты с тремя военнослужащими.

Отличившихся бойцов поздравил командующий силами специальных операций полковник Айдос Мырзахметов.

"Это первое в истории Вооруженных сил Казахстана квалификационное испытание. Вы достойно прошли это трудный, полный драматизма путь, проявив невероятную силу воли, терпение и стойкость духа. Право носить бордовый берет нужно заслужить. Сегодня вы доказали, что можете действовать в любой обстановке и достигать поставленных целей", – сказал он.

В Минобороны пояснили, что теперь такие испытания будут проводиться ежегодно, что позволит создать резерв профессионально подготовленных военнослужащих сил специальных операций для выполнения особо сложных задач.

Пресс-служба Министерства обороны