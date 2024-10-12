18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
490.84
536.88
5.04
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
11.10.2024, 22:35

«Казахстанская афера»: как сотни россиян лишаются честно купленных иномарок

Новости Казахстана 0 347

Россияне столкнулись с массовым изъятием новых автомобилей, ввезенных из Казахстана. Машины забирают при любом визите в ГИБДД, однако они честно были куплены в России, а их владельцы не догадывались об афере продавцов. Юристы советуют судиться с автосалонами, но предупреждают, что те уже могли заявить о своем банкротстве. Подробнее о «казахстанской схеме» мошенничества с автомобилями — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

О масштабной афере, затронувшей более 800 автомобилей, преимущественно корейских и японских марок, «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Практически все пострадавшие покупали автомобили в 2023 году, машины был официально оформлены в России с получением электронного паспорта технического средства (ЭПТС) и свидетельства безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Они официально продавались через автосалоны, как машины, привезенные из Казахстана по «серому» или параллельному импорту. Но в феврале 2024 года граждане Казахстана начали массово подавать заявления в полицию о том, что их обманули мошенники», — сообщил Шелков.

По его словам, на протяжении 2023 года гражданам Казахстана организаторы схемы предлагали оформить автомобили на себя в кредит за вознаграждение в 2 млн тенге (около 400 тыс. рублей) и возможность дальнейшего выкупа автомобиля по низкой цене. Злоумышленники говорили, что автомобили приобретаются для работы в таксопарках и автопрокате, обещали вносить за заемщиков платежи по кредитам, а после погашения займа – переоформить машину на таксопарк или автопрокат либо выкупить ее по льготной цене.

Вывезены и распроданы

Устные договоренности с гражданами Казахстана организаторы мошеннической схемы не выполнили, в феврале 2024 года перестали вносить платежи по кредитам (внеся 1-2 платежа или вовсе ни одного), и казахстанские банки массово стали требовать деньги напрямую с заемщиков. Поняв, что их обманули, казахстанцы, оформившие на себя автомобили в кредит, обратились в полицию.

Полиция возбудила уголовное дело и объявила автомобили в международный розыск.

В ходе расследования выяснилось, что машины не работали в такси и прокате, а сразу же были вывезены в Россию и распроданы. Для этого подделывались договоры купли-продажи от имени казахстанских собственников. Мужчина, подозреваемый в организации мошеннической схемы, задержан.

«Как сейчас выясняется, после публикации на моем YouTube-канале, число обманутых людей только растет, и в полицию Казахстана поступают десятки заявлений от пострадавших. Теперь казахстанцы пытаются вернуть свои автомобили, а россияне вынуждены добиваться, чтобы их признали добросовестными покупателями, либо требовать деньги у автосалонов», — рассказал Шелков.

Бандитский Петербург

По словам Шелкова, российская полиция сейчас выявляет разыскиваемые автомобили, проданные по этой схеме, когда владелец обращается в ГИБДД: за переоформлением на нового владельца при продаже, замене свидетельства о регистрации при смене фамилии собственника, и в других подобных случаях. С автомобилями поступают по-разному: часть из них изымается и отправляется на спецстоянки, другие остаются у нынешних владельцев под сохранную расписку без права продажи. При этом многие россияне продолжают ездить на своих машинах, не подозревая, что их авто в розыске.

Чаще всего «кредитные» машины из Казахстана продавались через автосалоны Санкт-Петербурга. Машины предлагали как абсолютно новые, не стоявшие на учете в Казахстане. Среди наиболее распространенных моделей машин, которые были оказались в России по этой схеме: Hyundai Elantra, Creta, Sonata, Tucson, а также Toyota Camry.

«Все машины до сих пор стоят на учете в Казахстане, они в кредите и числятся в международном розыске. При покупке в России эту информацию проверить нельзя, потому что в Казахстане она предоставляется не по VIN-номеру, а по госномеру машины и номеру свидетельства о регистрации», — пояснил Шелков.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
США готовятся на 49 лет взять землю в аренду у КазахстанаНовости Казахстана
18.09.2024, 20:16 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?