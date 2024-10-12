В Казахстане изымают земли

В области Жетісу через суд принудительно изъяли 221 га. По данным министерства сельского хозяйства, в 2014 году компании выделили пять участков для строительства гидроэлектростанции в Ескельдинском, Коксуском, Кербулакском районах. Однако данные площади не использовались по назначению.

В Талдыкоргане в парковой зоне в частную собственность незаконно перешли 35,4 га земель лесного фонда. Суд отменил постановление акимата.

"Договоры купли-продажи, дарения и свидетельство о праве на наследство, связанные с указанными участками, признаны недействительными", – добавили в ведомстве.

В Аксуском районе 2 910 га вернули в госсобственность. Отмечается, что перед этим компании было выдано обязательное для исполнения предписание сроком на один год. Однако его не исполнили, и организацию оштрафовали на 1,2 млн тенге.

В Астане изъяли 6,4862 га, которые длительное время не использовались. Данная площадь была предназначена для ведения сельского хозяйства.

В Актюбинской области обратно в госсобственность перешли 1,4 га, которые были выделены незаконно. Участок находится в центральном парке Актобе. В МСХ отметили, что его возврат позволит сохранить зеленую зону.

По информации Минсельхоза, в Каргалинском районе выявили, что на пастбищных земельных участках одной из компаний, согласно базе идентификации сельскохозяйственных животных, отсутствует поголовье скота. Площадь составляет 30 тыс. га.

Также в регионе выявили еще один подобный случай. Здесь речь идет о площади в 22,3 тыс. га.

В Алматинской области долго не использовали 3 тыс. га. Данный участок был предоставлен постановлением акимата Балхашского района на 10 лет для ведения крестьянского хозяйства.

Помимо этого, в регионе незаконно выделили 8 тыс. га пастбищ. Суд признал типовые договоры недействительными.

В Алматы не по назначению использовали 56 соток. Отмечается, что они находились в запущенном состоянии. Участок был предназначен для возведения станции технического обслуживания, автомойки, автозаправочной станции и гостиницы.

Также в мегаполисе вернули 2,14 га, которые были выданы под жилищное строительство. Однако его долгое время не использовали.

В Мангистауской области при предоставлении трех участков с кадастровой стоимостью 646,1 млн тенге не были соблюдены требования статьи 48 Земельного кодекса. По решению суда они были изъяты.

Также в регионе на побережье Каспийского моря вернули землю кадастровой стоимостью 445 млн тенге. В МСХ сообщили, что вначале собственнику было выдано предписание об устранении нарушения требований законодательства. Однако по истечении года за его неисполнение был наложен административный штраф в размере 345 тыс. тенге.

Также в области не используемые по назначению 50 га обратно перешли в госсобственность. Участок был предназначен для строительства и размещения нефтяного терминала.

По информации ведомства, в регионе 3 457 га, предназначенные для возведения оздоровительного комплекса, были переданы в частную собственность с нарушением норм статьи 43 Земельного кодекса. Кадастровая стоимость составляет 3,1 млрд тенге. Отмечается, что участок был оформлен без рассмотрения комиссией и составления землеустроительного проекта.

В Жамбылской области в государственную собственность вернули свыше 43 тыс. неиспользуемых сельхозземель. В министерстве рассказали, что еще в июне 2022 года компании, которой были переданы данные площади, было выдано обязательное к исполнению предписание со сроком на один год. Однако его не выполнили, и на предприятие в этом году подали в суд иск о принудительном изъятии участка.

В Шымкенте 0,3155 га, выделенные для запуска промышленной базы с железнодорожным тупиком, пустуют. Отмечается, что землю не использовали по целевому назначению.

В Западно-Казахстанской области 3,3 га были предоставлены для строительства и обслуживания многоэтажных домов. Однако земля длительное время пустовала.

В Карагандинской области изъяли 15 участков общей площадью 12 049 га. Отмечается, что их длительное время не использовали.