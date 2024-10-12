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12.10.2024, 12:03

Дильназ Ахмадиева разозлилась на соседей

Новости Казахстана 0 556

Казахстанская певица Дильназ Ахмадиева огорчена тем, что ее соседи никак не закончат ремонт в доме, передает Liter.kz.

Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva/
Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva/

Она пожелала всем доброго утра, кроме ее семьи и соседей.

По закону ремонтные работы могут проводиться с девяти утра до 22:00, верно? Почему мои соседи ни на каком языке не понимают, ни на казахском, ни на русском, что в 7:30 дрелить нельзя. Что люди спят, и в ущелье слышно сильно. Я живу на Каменском Плато, – возмущается певица.

Дильназ Ахмадиева спросила у подписчиков, в какие органы она может обратиться, чтобы соседям объяснили, со скольки до скольки им можно делать ремонт.

Пользователи сети сразу посоветовали ей обратиться к участковому, позвонить в полицию и т.д. Но один ответ выделился:

“К Земфире, может? Она обещала с соседями порешать”.

Певица оценила юмор.

Обожаю своих подписчиков и их чувство юмора. Я, наверное, Земфире Рамазановой напишу, чтобы она с соседями разобралась, – улыбается Дильназ.

Напомним, Земфира – российская рок-певица. В ее репертуаре есть песня “Хочешь?”, в которой присутствуют такие строки: “Хочешь, я убью соседей, что мешают спать?”.

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