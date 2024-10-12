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12.10.2024, 13:11

В соцсетях утверждают, что АЭС в Казахстане уже построили

Новости Казахстана 0 6 976

Незадолго до референдума в социальных сетях распространилось видео, на котором, как утверждается, запечатлено строительство АЭС в селе Улькен Алматинской области. В качестве доказательства автор видео демонстрирует онлайн-сервис Google Карты, где присутствует метка "АЭС Улькен", передает inbusiness.kz со ссылкой на Factcheck.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Редакция обратилась в акиматы Улькенского сельского округа, а также Жамбылского района Алматинской области, где сообщили, что утверждение не соответствует действительности. На видео запечатлён объект, который является частью инфраструктуры, созданной в рамках проекта по строительству Балхашской теплоэлектростанции. Сам проект ТЭС был приостановлен на неопределенный срок. Процесс строительства контролируется МАГАТЭ, поэтому его старт не может остаться незамеченным.

Что касается меток на картах, они могут предложены рядовыми пользователями и, вероятно, это один из тех случаев. Сейчас этой метки уже нет.

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