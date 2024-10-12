Засуха, паводки и холера: что ждет Казахстан из-за изменения климата

Во всем мире наблюдается учащение стихийных бедствий — от разрушительных ураганов до катастрофических наводнений. Эти явления затрагивают все уголки планеты, и Казахстан – не исключение. Какими последствиями чревато изменение климата для страны, « Голосу народа » рассказал кандидат географических наук, эксперт Регионального экологического центра Центральной Азии Азамат Кауазов.

Коллаж: Голос народа

Азамат Кауазов подчеркивает, что Казахстан занимает 9 место в мире по территории, поэтому для такой площади характерно большое количество экстремальных явлений.

«К примеру, зимой это могут быть экстремальные морозы, снегопады, метели, бураны. В межсезонье – гололедные образования, которые могут тоже способствовать перекрытию трасс и снижению транспортного потокамежду регионами. В летнее время есть своя специфика. Тоже большой спектр опасности, это и засуха, и сильные ливни, и ураганы. Могут быть наводнения в результате сильных осадков, сели в горных районах. Когда мы говорим про межсезонье, то есть весну, то это паводки», — сказал эксперт.

При этом, как говорит климатолог, Казахстан достаточно сильно подвержен изменению климата Он, как и многие эксперты, ожидает поэтому увеличения частоты повторения экстремальных явлений.

«Поскольку мы находимся в центре континента, у нас своя специфика и наблюдаются значительные контрасты по температурам. Когда мы говорим про изменение климата, это не всегда уменьшение или увеличение количестваосадков, это может быть их перераспределение. Например, если раньше осадки выпадали около 60 мм в месяц равномерно, то сейчас месячная норма может выпадать в течение 1-2 дней», — отмечает Кауазов.

Кауазов также оценил вероятность повторения паводков, с которыми страна столкнулась весной текущего года.

«Если мы говорим про засухи, то у нас и так в северном регионе из 5 лет – 3 года засушливые. Ураганы и наводнения - конечно, очень специфичные явления. По наводнениям, такие события достаточно редко случаются, у них очень низкая повторяемость. Поэтому в ближайшее время такие события я не ожидаю. Тем не менее это не исключает повторения. Для того, чтобы это произошло, необходимо совпадение целого комплекса условий, это и условия осени, и зимы, когда происходит накопление снежных покровов, и условия снеготаяния. Если имеется снежный покров, то очень важна его структура, есть ли лед, насколько промерзла почва, какой влагозапас снега. При этом даже большой снегозапас, вовсе не значит, что будут паводки. Весна может быть затяжной с невысокими температурами, тогда снег будет таять постепенно и сойдет без паводков. А может быть наоборот, что снега вроде мало, а потом весной в жаркие дни он моментально растает и могут произойти паводки», — говорит он.

Климатолог объясняет, что стихийные явления в стране зависят от регионов. К примеру, в зерносеющих региона постоянно сохраняются риски засухи из-за недостатков осадков и высоких температур. Тем временем на юге Казахстан, где преобладает орошаемое земледелие, засуха проявляется в недостатке воды в водоемах.

«Эта проблема носит и трансграничный характер. Есть прямое влияние, поскольку происходит таяние ледников, уменьшение стока, которые являются большой угрозой не только для Казахстана, но и для всей Центральной Азии», — подчеркивает эксперт.

Азамат Кауазов также отмечает, что прогнозировать заранее стихийные явления очень сложно. Для этого необходима информация о том, с какими климатическими показателями протекали определенные времена года, запас влаги, реальное количество осадков и так далее. Он считает, что к капризам климата можно только адаптироваться и заранее минимизировать ущерб от стихии, к примеру, строя дамбы и плотины от наводнений.

Вместе с тем, сентябрь запомнился миру как месяц ураганов. Октябрь продолжает пугать население планеты новыми штормами.

«Голос народа» спросил у Азамата Кауазова – насколько велика вероятность того, что мощные ураганы коснутся и Казахстан.

«Ураганы случаются у нас нечасто. Для их возникновения требуется большое количество энергии, большие контрасты и перепады энергии. Они возникают там, где для этого возникают условия. Если мы говорим про мир, то это тропическая зона, потому что там высокие температуры и перепад энергии. Мы же находимся в центре континента, поэтому такое у нас редко случается. В Казахстане изменение климата будет проявляться в виде засух, волн жары, экстремальных температур и осадков», — сказал Кауазов.

Климатолог подчеркивает, что изменение климата не всегда проявляется в виде ЧС, это могут быть долговременные последствия, менее очевидные.