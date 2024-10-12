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12.10.2024, 14:24

Кто наследует пенсионные накопления умершего и как получить выплату на погребение

Новости Казахстана 0 1 341

На случай смерти вкладчика ЕНПФ предусмотрены две выплаты – на погребение и в виде наследства, сообщает inbusiness.kz.

Фото: Inbusiness.kz
Фото: Inbusiness.kz

По информации начальника управления методологии выплат АО "ЕНПФ" Гульнар Агайдаровой, в случае смерти человека, имеющего пенсионные накопления в пенсионном фонде, его родственники могут прийти в "ЕНПФ" с необходимыми документами и подать заявление.

"Они также могут подать заявление через наш сайт в личном кабинете, используя электронную цифровую подпись. Такое заявление нужно для получения единовременной выплаты на погребение", - сообщила Гульнар Агайдарова.

По ее словам сумма на погребение составляет 94-кратный месячный расчетный показатель. Сейчас она равна 347 028 тенге.  Но, то, какой будет величина выплаты из пенсионного фонда, зависит от величины накоплений покойного.

"Это единоразовый платеж и выплачивается он за счет средств вкладчика. Например, если у него на личном пенсионном счете есть 200 или 300 тыс, то только эти средства будут выплачены на погребение. Если на его счете больше 347 028 тенге, то на погребение будет выплачена эта сумма. Остальные же деньги будут позже выплачены наследникам", - добавила Гульнар Агайдарова.

Для получения свидетельства о наследстве наследникам необходимо обратиться к нотариусу. Он определит порядок наследования в соответствии с Гражданским кодексом РК, либо, в соответствии с завещанием покойного.

"Например, наследство может быть разделено поровну между оставшимся супругом, родителями (при их наличии) и детьми умершего. После получения свидетельства нужно подать необходимые документы в любое отделение "ЕНПФ". При этом каждый наследников пишет отдельное заявление и предоставляет отдельный счет. После чего доля наследуемых пенсионных накоплений переводится на личный счет каждого из наследников", - пояснила эксперт.

По словам Гульнар Агайдаровой, получателем выплат может быть и кто-то один из родственников покойного. Но, только при наличии отказа от остальных.

"Он или она, признаются 100%-м наследником и сам (сама) подает заявление. Если у наследника нет возможности приехать, это делают его представители по нотариально заверенной доверенности. Все необходимые документы и порядок их оформления указаны на нашем сайте", - резюмировала Гульнар Агайдарова.

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