Умер известный композитор Рамазан Елибаев

В заявлении, опубликованном на официальной Instagram-странице Елибаева, последние годы артист боролся с болезнью Паркинсона.

Наш отец, заслуженный деятель Казахстана, известный певец и автор песен, один из участников знаменитого ансамбля "Гүлдер" ("Цветы"), ансамбля "Алматы әуендері" ("Алматинские мелодии"), известный песней "Тұмарым әй-әй Тұмарым", призер множества конкурсов и фестивалей Елибаев Рамазан Кабдолдинович, последние годы боровшийся с беспощадной болезнью Паркинсона, скончался, - говорится в заявлении.