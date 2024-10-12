Как полиции ловить ОПГ близ Талгара, если ее саму обвиняют в создании ОПГ в том регионе?

Конаев. 12 октября. КазТАГ – Амир Касенов. Полиция упорно не признает существование организованной преступной группы (ОПГ) в Талгарском районе Алматинской области, вопреки многочисленным заявлениям местных жителей, однако проблема в данном случае может крыться в самих местных силовиках.

фото: ©Мадина Алимханова

КазТАГ еще 31 мая сообщал о том, что жительница Алматы Айгуль Калиева, потерпевшая по уголовному делу о похищении фуры, обвинила полицейских Алматинской области в краже ее автомашины в составе ОПГ, а управление собственной безопасности (УСБ) полиции – в бездействии. Редакция тогда направила запрос в министерство внутренних дел, где заверили, что департамент собственной безопасности (ДСБ) МВД начал проверку после обвинения полицейских в краже фуры в составе ОПГ. О результатах данной проверки с тех пор редакции ничего не известно.

Примечательно в данном случае то, что село Болек, откуда, по словам потерпевшей, была похищена фура, находится в том же районе, где в ночь на 12 октября сожгли дом убитого Шерзата Болата – Енбекшиказахском. Более того, село Азат, где подожгли дом погибшего, находится всего в десятке километров от указанного села Болек – это всего несколько минут езды.

Потому полицейских, которые не признают, что в регионе орудует некое ОПГ, тоже можно по-своему «понять», так как, если признают, тут же возникнет вопрос: А куда вы все это время смотрели и чем занимались?

Этот же вопрос, кстати, правоохранителям региона уже задают, но касательно другого инцидента – ночного поджога дома погибшего. И ответ на этот вопрос может привести куда-нибудь вроде села Болек.

В этой связи, когда не исключено основательное сращивание региональной полиции с криминалом, остается лишь надеяться на тотальную чистку рядов правоохранителей, начало расследований, как служебных, так и уголовных в отношении нечистых на руку силовиков, пусть даже для этого руководству МВД при наличии веских оснований придется уволить всех полицейских Талгарского и Енбекшиказахского районов, и регулярно на протяжении года или даже двух откомандировывать в указанный регион полицейских из других областей Казахстана. Не связанных с местными жителями. Пока не наведут порядок.

В конце концов, версию о сращивании полицейских с криминалом нельзя исключать совсем – учитывая скандальную историю с казахстанским транспортом, который задержали в Болгарии и обнаружили огромную партию наркотиков. По информации КазТАГ, к этой истории самое непосредственное отношение могут иметь именно «оборотни в погонах».

Напомним, убийство подростка Шерзата Болата было совершено в ночь на 4 октября. Изначально полиция утверждала, что задержаны все участники инцидента, однако позже родители погибшего сообщили, что задержаны далеко не все.

Министр внутренних дел Ержан Саденов взял ход расследования убийства подростка в Талгарском районе под личный контроль. Позже сообщалось, что семь человек арестовали на два месяца по делу о смертельной драке. Стало известно, что 7 октября родственники погибшего парня вышли на протест в Талгаре. Затем сообщалось о начатой проверке после протестов родных погибшего подростка. 8 октября сообщалось, что вскрылись новые подробности по делу о погибшем подростке.

В ночь на 12 октября сожгли дом подростка в селе Азат Енбекшиказахского района Алматинской области. Полиция возбудила уголовное дело и взяла семью Шерзата Болата под охрану. Также выяснилось, что в момент пожара семья подростка жила в другом месте. В связи с ситуацией заявление сделала генпрокуратура, которая взял ход расследования поджога под свой контроль. Акимат Алматинской области пообещал помочь восстановить сожженное жилье.

Политолог Газиз Абишев считает, что ситуация с поджогом дома выглядит так, будто кто-то бросает вызов государству, а депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов выразил мнение, что речь идет о вызове всему обществу.

12 сентября отец погибшего подростка Шерзата Болата – Каржаубай Нурымов после поджога его дома заявил, что не желает никакого кровопролития.