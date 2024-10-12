"Российские перевозчики создают ажиотаж": казахстанцы жалуются на затор на границе с Китаем

Казахстанские перевозчики направили официальное обращение в министерство финансов, пожаловавшись на проблемы, возникающие на казахстанско-китайской границе, передаёт Ulysmedia.kz.
Как утверждают казазстанские водители, занять электронную очередь для пересечения границы с Китаем практически невозможно. По их словам, на самых популярных пунктах пропуска, таких как "Достык-Авто" и "Нур Жолы”, очередь занята на 2-3 недели вперёд.
По данным авторов обращения, большую часть свободных слотов бронируют российские перевозчики, однако позже от своей очереди отказываются, в результате пункт "простаивает", а добросовестные перевозчики вынуждены ждать неделями.
Кроме того, казахстанцы утверждают, что высвободившиеся очереди перепродаются за 100 и более долларов в телеграм-чатах.
В Комитете государственных доходов сообщили, что для закрытия лазейки были предприняты шаги – теперь бронь, которая высвобождается, не появляется в реестре "свободных".
То есть автомобиль может не прибыть в пункт пропуска, однако его очередь "сгорает", что делает невозможным "вторичный рынок" бронирований. Ранее она высвобождалась в рандомном (случайном) порядке, - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на сегодня изучается вопрос внедрения штрафных санкций. Так, если перевозчик три раза в течение месяца забронировал, но не приехал на пункт пропуска, то в доход республиканского бюджета в качестве компенсации с его кошелька будет списываться сумма в размере 100 МРП.
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