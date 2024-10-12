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12.10.2024, 18:40

73-летняя бабушка из Шымкента делает сложные упражнения на турнике – видео

Новости Казахстана 0 388

Вместо того чтобы сплетничать, лучше заниматься спортом и закалять тело, —  так считает жительница Шымкента. В свои 73 года Гульсара Абсаматова подтягивается на турнике и много гуляет пешком. Пожилая женщина призывает всех вести здоровый образ жизни, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Otyrar.kz.

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Гульсара Абсаматова, жительница  Шымкента, несмотря на возраст, продолжает заниматься спортом. С рассветом она отправляется пешком в дендрологический парк города. За час ей удается пройти 4,5 километра. А еще она с легкостью подтягивается на турнике. Женщина говорит, спортом занималась с юных лет, а потом был долгий перерыв. Сейчас занятия спортом — это гарантия отличного настроения на весь день.

Раньше я не смеялась. А сейчас у меня всегда приподнятое настроение. Зарядка, наверное, помогает держаться в тонусе. Движение — это жизнь!, - говорит женщина.

Гульсара апа не скрывает, поначалу стеснялась подтягиваться на турнике в силу своего возраста. Но с течением времени, несмотря на проблемы со здоровьем, она все же взялась за спорт и начала больше гулять. Сейчас у нее есть единомышленники. Ее огорчает, что молодежь даже на отдыхе не выпускает из рук гаджеты.

Да, первое время стеснялась. Думала, что люди будут говорить, мол, зачем ей это, она же пожилая. Но со временем мы подружились. Многие здороваются, общаемся, занимаемся спортом вместе. Спорт сближает людей. Жизнь прекрасна! Время не нужно тратить на пустое. Надо закалять себя, чтобы не болеть и не быть обузой для родных в старости, - говорит Гульсара Абсаматова.

Помимо спорта, Гульсара әже очень любит творчество. Когда приходит вдохновение, она пишет стихи. Силы ей придают прогулка на свежем воздухе и занятие любимым делом.

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