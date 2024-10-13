Теперь в 15 аэропортах Казахстана действует режим «открытое небо»

Аэропорту Уральска предоставлена пятая степень «свободы воздуха», передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

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В рамках поручения Главы государства по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов, аэропорт Уральска включен в перечень действующего режима «открытое небо».

Документ подписал министр транспорта Марат Карабаев.

Таким образом, в настоящее время в 15 аэропортах Казахстана (Астана, Алматы, Шымкент, Актау, Актобе, Караганды, Усть- Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей, Туркестан, Костанай и Уральск) действует режим «открытое небо».

Данный режим предусматривает снятие всех ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени «свободы воздуха».

Полеты с пятой степенью «свободы воздуха» подразумевают полеты иностранной авиакомпании через города Казахстана в города третьих стран.

Кроме того, по обращению жителей города Уральск, расписание выполнения авиарейсов было перепланировано с ночного на дневное и вечернее время.