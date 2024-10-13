Уникальный случай: врачи спасли жизнь многодетной матери после разрыва матки

В городской перинатальный центр №2 Алматы была доставлена пациентка на сроке 25 недель беременности. Это были её пятые роды, и она поступила с угрозой разрыва матки — ситуация, которая могла привести к трагическим последствиям, передает Liter.kz .

Фото: УОЗ Алматы

В УОЗ Алматы рассказали, что последний ребёнок родился всего 1 год и 3 месяца назад.

Днём женщина почувствовала боль в животе, но не обратилась за помощью, думая, что всё пройдёт.

В 11 часов ночи началась рвота, а к 2 часам ночи резкая кинжальная боль привела к потере сознания: случился разрыв матки.

Муж незамедлительно вызвал скорую помощь, которая вовремя доставила её в роддом.

Когда пациентка прибыла в центр — произошла остановка сердца.

После экстренной реанимации было проведено вскрытие брюшной полости, где обнаружилось примерно 3 литра крови. Плод весом 700 граммов оказался между петлями кишечника вследствие разрыва матки. Открылось массивное кровотечение, что и привело к остановке сердца, - рассказала директор городского перинатального центра N2 Светлана Рахимова.

Медицинская команда немедленно приступила к операции, проведя экстерпацию матки и вызвав сосудистых хирургов для перевязки внутренних подвздошных артерий.

У пациентки развился ДВС-синдром — тяжёлое состояние, при котором кровь теряет способность к свёртыванию. В общей сложности женщине перелили 64 дозы крови и плазмы, а также ввели дорогостоящие препараты для восстановления свёртываемости.

Хирурги успешно устранили кровотечение, и пациентку удалось стабилизировать.

Разрыв матки произошёл из-за истончения миометрия — последствия многократных родов и приросшей плаценты. Несмотря на все сложности, команда врачей спасла жизнь пациентки.