Все казахстанцы с особыми потребностями смогут посещать культурные мероприятия в госучреждениях бесплатно до конца года

Во второе воскресенье октября в Казахстане отмечается День лиц с инвалидностью, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК, передает Информбюро .

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В связи с этим, в стране объявили акцию "Культура без границ", которая пройдёт с 13 октября по 31 декабря.

За время акции казахстанцы с особыми потребностями I, II и III групп смогут бесплатно посещать мероприятия в государственных культурно-развлекательных учреждениях.

Цель акции – повышение доступности объектов культуры для людей с ограниченными возможностями, обеспечение их интеграции в культурную жизнь страны и привлечение внимания общества к их проблемам, - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве напомнили, что дети с особыми потребностями и взрослые с первой и второй группой инвалидности могут постоянно бесплатно посещать мероприятия профильных госучреждений. Для третьей группы предусмотрена 50-процентная скидка, но во время акции они смогут посещать мероприятия бесплатно.