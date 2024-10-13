“Его могли видеть сотни человек“: пропавшего больше месяца назад казахстанца нашли мертвым

Фото: Pixabay

Об этом на своей странице в соцсети сообщили волонтеры павлодарского поискового отряда VITA. Как рассказали поисковики, тело пропавшего 26-летнего Александра Фомина нашли в Усольском микрорайоне, рядом с березовой рощей, где ежедневно прогуливаются горожане.

Ежедневно там гуляют сотни человек, катаются байкеры, недавно даже проходили какие-то соревнования. Его могли видеть. Очень жаль, что так закончилось... Мы его долго не могли найти, прорабатывали разные версии, последнее время он даже снился мне и нашим ребятам, к сожалению, во снах он был неживым. В очередной раз выехали на поиски в запланированный квадрат. Разделились на группы, и, проходя по территории лесопосадок, я увидела пятно и на нем какие-то полосы, вроде лампас, хотя у Александра их не было, подошли поближе, а это оказался он, - рассказала руководитель ОО “Поисковики города Павлодара VITA” Екатерина Кудрявцева.

В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области подтвердили, что пропавший павлодарец найден мертвым.

По данному факту полицией проводится досудебное расследование, - информировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, заявление о пропаже павлодарца поступило в полицию 5 сентября этого года. Его написала мама Александра. Она рассказала полицейским, что сын перестал выходить на связь 1 сентября. Как сообщали ранее волонтеры, в тот день молодой человек вышел вечером с СТО, где работал, и пропал. Вместе с полицейскими парня искали кинологи, волонтеры и неравнодушные павлодарцы, а родные павлодарца предлагали вознаграждение за информацию о его местонахождении.