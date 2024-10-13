Сожжен дом убитого в Талгаре подростка: найдены улики, способные пролить свет на обстоятельства преступления

Накануне вечером первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов и прокурор Алматинской области Берик Адамов рассказали о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту поджога дома 16-летнего Шерзата Болата, убитого 4 октября, передает inbusiness.kz со ссылкой на polisia.kz.

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По информации Бауржана Аленова, с 4 октября в Талгарском районе работает следственно-оперативная группа центрального аппарата МВД во главе с первым заместителем министра.

Создана следственно-оперативная группа, которая проводит тщательную отработку по месту совершения преступления. Изучаются записи с камер видеонаблюдения. Проводится подворный обход. Также проверяются подучетные лица. Фактическое место жительства семьи патрулируют сотрудники полиции. В доме, где имел место пожар, семья не проживала. Семья проживала по другому адресу. Гарантируем, что подозреваемые лица будут привлечены к уголовной ответственности. Также предупреждаю не распространять недостоверные сведения, - отметил первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов.

Обратился к общественности и прокурор Алматинской области Берик Адамов. Онподчеркнул, что все следственные действия находятся на контроле генеральной прокуратуры.