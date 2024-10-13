Сожжен дом убитого в Талгаре подростка: найдены улики, способные пролить свет на обстоятельства преступления

Накануне вечером первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов и прокурор Алматинской области Берик Адамов рассказали о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту поджога дома 16-летнего Шерзата Болата, убитого 4 октября, передает inbusiness.kz со ссылкой на polisia.kz.
По информации Бауржана Аленова, с 4 октября в Талгарском районе работает следственно-оперативная группа центрального аппарата МВД во главе с первым заместителем министра.
Создана следственно-оперативная группа, которая проводит тщательную отработку по месту совершения преступления. Изучаются записи с камер видеонаблюдения. Проводится подворный обход. Также проверяются подучетные лица. Фактическое место жительства семьи патрулируют сотрудники полиции. В доме, где имел место пожар, семья не проживала. Семья проживала по другому адресу. Гарантируем, что подозреваемые лица будут привлечены к уголовной ответственности. Также предупреждаю не распространять недостоверные сведения, - отметил первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов.
Обратился к общественности и прокурор Алматинской области Берик Адамов. Онподчеркнул, что все следственные действия находятся на контроле генеральной прокуратуры.
Весь ход расследования я докладываю лично генеральному прокурору. На сегодняшний день специальные прокуроры расследуют факт о поджоге дома. С места изъяты все улики, по ним назначены соответствующие экспертизы. Мы ждем результаты экспертиз, после будет дана дополнительная информация. На сегодняшний день распространяется очень много недостоверной, ложной информации. Хотелось бы предупредить наших граждан, что за распространение недостоверной информации предусмотрена уголовная ответственность, - обратился к казахстанцам прокурор Берик Адамов.
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