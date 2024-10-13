Лора Санко приготовила казахский образ на чемпионский бой Шавката Рахмонова

орячая поклонница Шавката Рахмонова, спортивный комментатор UFC Лора Санко в социальных сетях показала себя в образе "Томирис", который приготовила специально к бою Шавката Рахмонова, передаёт BaigeNews.kz.

Фото: instagram.com/laura_sanko

На видео Лора красуется в тымаке — казахском головном уборе и с ловчим соколом.

Направление - Томирис. 7 декабря у меня день рождения. Отличный день для просмотра грандиозного боя. Уже есть два шага для моего казахского стартер-пака. Алга!, - написала Лора под видео.

Напомним, накануне официально стало известно, что Шавкат Рахмонов выступит на турнире в Лас-Вегасе, который запланирован на 7 декабря. Его соперником будет действующий чемпион UFC в полусреднем весе, американский боец Белал Мухаммад.

Между тем, фанаты Рахмонова ещё помнят признания Лоры Санко о том, что от казахстанского файтера "у неё мурашки". Позже комплимент Лоры прокомментировал сам Шавкат, сказав, что ему приятно. Видео со словами американской журналистки стало вирусным на столько, что позже ей пришлось оправдываться прямом эфире, что "она вообще-то не то имела ввиду". Эта история вызвала широкий резонанс в социальных сетях и стала объектом шуток и и мемов. Шавкат и Лора даже стали героями смешного мультфильма.А спортивный менеджер Шавката не раз упоминал, что "блондинки его любят".