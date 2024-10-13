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13.10.2024, 13:29

Денежные сборы в школах: учителей предупредили о наказании

Новости Казахстана 0 230

В Министерстве просвещения в очередной раз напомнили о незаконности сборов денежных средств в организациях образования, передает Tengrinews.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как сообщили в пресс-службе Министерства просвещения, накануне в целях профилактики и предупреждения коррупционных рисков прошло совещание с участием более 2 тысяч руководителей организаций образования, представителей территориальных департаментов.

Участники получили исчерпывающие разъяснения в сфере противодействия коррупции, организации контрольных мероприятий, самооценки деятельности. Особое внимание уделено вопросам предотвращения незаконного сбора денежных средств на территории организаций образования под разными предлогами, а также нарушениям, связанным с профессиональной деятельностью педагогов в рамках закона о статусе педагога, - сообщили в министерстве.

По закону, педагогов в Казахстане запрещено привлекать к работам, не связанным с их профессиональной деятельностью, а также возлагать на них обязанность по приобретению товаров и услуг. Нарушение этих норм влечет ответственность в рамках действующего законодательства.

Каждый участник образовательного процесса должен демонстрировать пример честности и справедливости, способствуя предотвращению коррупции. Обращаем внимание на важность неукоснительного соблюдения этих принципов и настоятельно призываем педагогов, руководителей организаций образования информировать о любых случаях коррупционных нарушений, - заявил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Ернур Дауенов.

При выявлении фактов незаконного сбора денежных средств или других коррупционных проявлений рекомендуется незамедлительно сообщать в территориальные департаменты или в Комитет по обеспечению качества Минпросвещения по номеру: +7 (7172) 74-23-92.

Напомним, в целях пресечения хищения средств, выделенных на образование, Министерство просвещения совместно с Агентством по противодействию коррупции приняло "Дорожную карту". В результате в казну государства, по данным ведомства, удалось вернуть 15 миллиардов тенге, потраченных ненадлежащим образом.

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