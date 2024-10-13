Учителя педофилы и тираны: нехватка кадров приводит в школы Казахстана случайных людей?

С начала учебного года в школах Казахстана произошло немало шокирующих событий: драки между школьниками, агрессия учителей, и, в довершение всего – сообщения о преподавателе, который приставал к семиклассницам в столичной школе. Это заставляет родителей задуматься о безопасности своих детей в учебных заведениях и о том, что не все преподаватели подходят для работы с детьми. Как и почему такие «кадры» попадают в школы, разбиралась редакция « Голоса народа ».

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Кто следит за соблюдением этики педагогов?

Учителя, нарушающие педагогическую этику, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Мониторингом соблюдения этических норм занимаются советы по педагогической этике.

Совет вправе вносить рекомендации о привлечении к ответственности за нарушения педагогической этики и обращаться к компетентным государственным органам или должностным лицам с предложениями о рассмотрении ответственности должностных лиц организации образования, не рассмотревших надлежащим образом рекомендации Совета, - сообщили редакции «Голос народа» на официальный запрос.

Как решается проблема насилия в школах?

По данным министерства просвещения, основной задачей администрации образовательных организаций является предотвращение насилия в школах и обеспечение безопасности учеников.

«С сентября 2024 года во всех образовательных организациях внедрены уроки безопасности, а также действуют алгоритмы действий в ситуациях, связанных с насилием. В соответствии с Законами «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», в первом полугодии 2024 года были приняты законодательные новации, включая: 1. Привлечение к административной ответственности за: - Неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетних. - Травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетних. - Неисполнение родителями или законными представителями обязанностей по уходу и содержанию детей», — разъяснили в ведомстве.

Как отбираются кадры?

Министерство просвещения не обладает полномочиями увольнять или нанимать работников.

«Вопросы трудовых отношений педагогов, включая прием и увольнение, а также соответствие квалификационным требованиям, не входят в компетенцию министерства просвещения».

Набор учителей проводится на конкурсной основе. Список документов для трудоустройства включает, помимо квалификационных требований, справки о состоянии здоровья и о том, что человек не состоит на учете у психиатра или нарколога.

«Лица без опыта работы, имеющие педагогическое или профильное образование, либо документ о педагогической переподготовке, проходят оценку знаний для трудоустройства».

Несмотря на ранее заявленные приличные зарплаты учителей (393 тысячи тенге), в стране сохраняется дефицит педагогических кадров.

В настоящее время в организациях среднего образования требуется около 3000 учителей. Дефицит педагогов наблюдается в Карагандинской, Атырауской, Алматинской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Улытауской, Жамбылской, Жетысуской областях, а также в Астане и Алматы. Особенно востребованы учителя начальных классов, математики и английского языка. В то же время по некоторым предметам наблюдается переизбыток кадров, - подытожили в письме.

В 2024 году число выпускников педагогических вузов составило 48 886 человек, из которых 1 512 обучались по грантам акимов областей.

Однако, несмотря на строгую систему отбора, в школы все же попадают те, кто способен поднять руку на ребенка или даже домогаться до него. Происходит это по причине невнимательности ответственных лиц, кадрового дефицита или других проблем – остается вопросом.