Казахстанца задержали в Узбекистане по подозрению в контрабанде наркотиков

В Сурхандарьинской области Узбекистана пограничники задержали троих мужчин. Их подозревают в попытке ввезти в страну наркотики, сообщает Zakon.kz .

Фото: Служба госбезопасности Узбекистана

По информации Службы государственной безопасности Узбекистана, более 20 кг опия и гашиша доставили к границе из Таджикистана.

"Кроме того, в Музрабадском районе был задержан мужчина, который получил почти два килограмма опия и более четырех кг гашиша, оставленные афганскими наркокурьерами в скрытом месте. В ходе этого же мероприятия был задержан гражданин Казахстана при получении наркотиков в Термезе", – сообщили в СГБ Узбекистана.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Всех подозреваемых заключили под стражу.