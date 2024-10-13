Сколько стоит самый дорогой VIP госномер в Казахстане

Сколько стоит самый дешевый и самый дорогой госномер повышенного спроса, рассказывает Tengri Auto .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По данным МВД, самыми дешевыми государственными регистрационными номерными знаками повышенного спроса (VIP-номера) являются номера с одинаковыми буквенными обозначениями и номера цифрового обозначения 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707. Их стоимость составляет 57 МРП (210 330 тенге).

Следом по стоимости идут номера цифрового обозначения 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 с одинаковыми буквенными обозначениями. Стоимость таких номеров составляет - 114 МРП (420 660 тенге).

Далее идут госномера с обозначениями: 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999. Их стоимость составляет 137 МРП (505 530 тенге).

На следующем месте по цене номера цифрового обозначения 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 с одинаковыми буквенными обозначениями. Стоимость составляет 194 МРП (715 860 тенге).

Следом по стоимости номера цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 стоимостью 228 МРП (841 320).

Самыми дорогими VIP номерами являются цифровые обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквенными обозначениями. Их стоимость составляет 285 МРП или 1 051 650.

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Двухфакторная аутентификация - это метод идентификации человека, при котором нужно двумя разными способами подтвердить личность: первый - с помощью SMS, второй - биометрическая идентификация.