Актюбинку обманули на 250 тысяч за попытку купить права

Жительница Актобе осталась без водительского удостоверения и денег при попытке незаконно получить заветные права, передает Liter.kz со ссылкой на “Диапазон” .

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Женщина обратилась за помощью к своей знакомой, менеджеру автошколы Гульжан. Та попросила за услугу 250 тысяч тенге, но права она так и не “сделала”.

Тогда пострадавшая обратилась в полицию. В суде Гульжан призналась в преступлении и сообщила, что у нее не было возможности оформить права, но нужны были деньги.

До приговора она вернула деньги обманутой, поэтому последняя в суде заявила, что претензий нет и попросила суд освободить обвиняемую от уголовной ответственности.

Обвиняемую в мошенничестве сотрудницу автошколы освободили от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.