Младенца спасли из горящего мусорного бака в Семее

Информацию об этом опубликовал Instagtam-паблик @oo_osa_semey_vko.

С ожогами 70% тела, малыш доставлен в реанимацию. Последние поступающие сведения: это новорождённая девочка, ей, предположительно, один день, - говорится в сообщении.