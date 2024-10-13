Младенца спасли из горящего мусорного бака в Семее

Новорожденного ребенка обнаружили в горящем мусорном баке в Семее, передаёт BaigeNews.kz.
Информацию об этом опубликовал Instagtam-паблик @oo_osa_semey_vko.
С ожогами 70% тела, малыш доставлен в реанимацию. Последние поступающие сведения: это новорождённая девочка, ей, предположительно, один день, - говорится в сообщении.
Информацию подтвердили в областной прокуратуре.
Сообщаем, что досудебное расследование по данному факту взято на особый контроль прокуратурой Абайской области, - отметили в ведомстве.
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