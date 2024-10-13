Экс-министр спорта Ермек Маржикпаев продемонстрировал боксерские навыки (видео)

Бывший министр спорта и туризма, а ныне советник премьер-министра Казахстана Ермек Маржикпаев опубликовал в соцсетях видео с боксерской тренировки, передает NUR.KZ.
Видео с тренировки Маржикпаев опубликовал в Instagram.
Упражнения в выходные. Давайте заниматься спортом, друзья, - подписал он пост.
Подписчики похвалили экс-министра в комментариях.
"Заметьте, строго в голову целится", "Ермек Боранбаевич как всегда на высоте", "В хорошей форме", "Бокс в моде при любой погоде", "Красавчик", - пишут граждане.
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