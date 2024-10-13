Экс-министр спорта Ермек Маржикпаев продемонстрировал боксерские навыки (видео)

Видео с тренировки Маржикпаев опубликовал в Instagram.

Подписчики похвалили экс-министра в комментариях.

"Заметьте, строго в голову целится", "Ермек Боранбаевич как всегда на высоте", "В хорошей форме", "Бокс в моде при любой погоде", "Красавчик", - пишут граждане.