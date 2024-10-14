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13.10.2024, 19:41

«У меня бомба» - или почему шутки в аэропорту могут закончиться задержанием и уголовным делом

Новости Казахстана 0 162

Иногда пассажиры не осознают, что их шутки могут обернуться серьезными проблемами. Какие именно слова и фразы способны привести к снятию с рейса и возбуждению уголовного дела против пассажира, читайте в материале ИА «NewTimes.kz»

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Аэропорт - не самое лучшее место для шуток. Поэтому на вопрос «Везете ли запрещенные товары, оружие или наркотики» не стоит отвечать «Да» или говорить неоднозначные шутки. За такое не только могут снять с рейса, но и арестовать.

  • Так, в августе прошлого года летевший в Алматы пассажир в шутку сообщил о наличии у него взрывчатки при прохождении регистрации. В его отношении завели уголовное дело.
  • В апреле того же года в Астане более чем на 6 часов задержали рейс из-за пассажира, который заявил, что у него с собой бомба. Информация также не подтвердилась.
  • Летом казахстанец пошутил о наличии у себя бомбы во время регистрации в аэропорту Астаны. Из-за этого на территории воздушной гавани объявили тревогу. 

Представители пресс-служб авиакомпаний Air Astana, Qazaq Air и Fly Arystan подтвердили, что любые упоминания о взрывчатке, оружии или террористических актах будут расценены как угроза. 

Как объясняют представители Fly Arystan, такие случаи могут привести к задержанию пассажира для допроса, а сам самолет отправят на дополнительную проверку. Это вызовет задержку рейса, а к вам привлекут внимание правоохранительных органов.

Психологи отмечают, что многие люди не осознают всей серьезности подобных высказываний и не задумываются о последствиях. Однако для служб безопасности такие слова — сигнал тревоги, требующий немедленной реакции.

Запретят ли вам летать?

Если пассажир нарушает правила поведения на борту, шутит о терроризме или угрожает безопасности полета, его могут внести в «черный список». Это значит, что в течение года ему могут отказать в продаже билетов. Один такой случай произошел в 2022 году, когда казахстанец решил пошутить и сообщил о бомбе, чтобы задержать рейс для своей сестры. В итоге он получил 2,5 года ограничения свободы, а его сестра так и не улетела.

Как избежать неприятностей?

Вот несколько простых рекомендаций:

  • Не шутите о безопасности. Любые высказывания о бомбах или терроризме могут привести к задержанию или штрафу.
  • Следуйте правилам. Проявление агрессии, конфликты с экипажем — всё это нарушения, за которые могут снять с рейса.
  • Избегайте чрезмерного употребления алкоголя. В Air Astana предупреждают, что пьяных пассажиров могут снять с рейса.

Что делать, если вы заметили что-то подозрительное?

Если вы стали свидетелем подозрительного поведения или услышали тревожные слова, лучше сразу сообщить об этом сотрудникам аэропорта. 

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