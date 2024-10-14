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13.10.2024, 21:29

Куда могут пожаловаться казахстанские солдаты на “дедовщину“ в армии

Новости Казахстана 0 135

В Национальной гвардии и в Министерстве обороны сообщили о принимаемых мерах по борьбе с неуставными отношениями в рядах армии, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Как заявили в Нацгвардии в ответ на запрос редакции, в целях достижения существенного улучшения состояния воинской дисциплины, законности и правопорядка, а также профилактики и предупреждения правонарушений проводится комплекс мероприятий:

  • профилактические декады, месячники, акции, согласно годовому плану основных мероприятий ВиСПР;
  • недели "Тәртіп апталығы" по профилактике происшествий, правонарушений и нарушений воинской дисциплины. "Правовой час", "Час юриста", "Час военной полиции", "Час военного прокурора", "День правовых знаний", "Единый день правовых знаний" (встречи военных юристов, военного прокурора, представителя ВСУ, военной полиции с личным составом), доведение приговоров военных судов об осуждении военнослужащих срочной службы, чествование и поощрение лучших командиров подразделений, добившихся лучших результатов по укреплению воинской дисциплины, освещение их в СМИ, республиканских и войсковых печатных изданиях, интернет-ресурсах;
  • на постоянной основе должностными лицами проверяется работоспособность видеокамер. Периодически организовывается просмотр записей с камер видеонаблюдения;
  • предусмотрены мероприятия по заслушиванию на рабочих совещаниях, заседаниях Военных советов, аттестационных комиссий должностных лиц, в чьих воинских частях были допущены резонансные происшествия, правонарушения, включая факты гибели (тяжелого травмирования) военнослужащих, а также по вопросам профилактики и недопущения гибели военнослужащих;
  • в целях достижения качественного и независимого расследования уголовных правонарушений, в соответствии с приказом МВД, военная полиция Национальной гвардии передана в оперативное подчинение Военно-следственному департаменту МВД Республики Казахстан.

В каждом подразделении для солдат установлены таксофоны для организации связи с родными, на видном месте номера "телефонов доверия" (военных прокуроров, офицеров военно-следственных управлений, органов военной полиции, командования региональным командованием и воинской части), ящики для обращений, - говорится в ответе запрос редакции Tengrinews.kz.

Как сообщили в Министерстве обороны, в целях предупреждения несчастных случаев и правонарушений во всех воинских частях и подразделениях действует система контроля за личным составом, которая осуществляется посредством систем "Напарник", "Пирамида", "Жауынгерлік дос", сервиса переговоров с родными по телефону "Отбасымен бейнеқоңырау", алгоритма практических действий по профилактике правонарушений, гибели, травматизма среди военнослужащих.

Также в интересах предупреждения противоправных деяний функционируют профилактические кабинеты и телефоны доверия, куда может обратиться каждый военнослужащий. Служебные помещения, в том числе расположения казарм, оснащены видеокамерами для онлайн-наблюдения за поведением военнослужащих, для чего в штаты введены должности операторов. На регулярной основе в войсках проводятся профилактические декады, акции, месячники, анонимные анкетирования, психологические тренинги, телесные осмотры, телефонные и видеопереговоры. В целях углубленного изучения налажен контакт с родителями солдат, производится мониторинг социальных сетей, функционируют родительские чаты, а также чаты в самих подразделениях, где тоже включены родители солдат, - сообщили в ведомстве в ответ на запрос редакции.

Организовано взаимодействие с Комитетом солдатских матерей. Для них санкционирован круглосуточный доступ во все воинские части, а также на областные (районные) сборные пункты во время работы призывных и медицинских комиссий. Последовательно реализуется программа по минимизации травматизма и гибели военнослужащих "Береги жизнь".

Проводится комплекс профилактических мероприятий по недопущению суицидальных происшествий. Организовано изучение индивидуально-психологических особенностей военнослужащих для допуска к несению службы в составе боевого дежурства, караульной службы и со стрелковым оружием в составе суточного наряда. На постоянной основе проводятся анонимные опросы (анкетирования), направленные на изучение нужд и запросов всех категорий военнослужащих, выявления имеющихся проблемных вопросов.

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