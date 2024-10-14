Жителей Талгара озадачили катающиеся по городу патрульные с громко работающими сиренами

В Талгаре поздно вечером в воскресенье, 13 октября, в разных районах города ездили патрульные машины с включенными сиренами, озадачив местных жителей, передает Tengrinews.kz .

Кадр видео: instagram/kris_p_talgar

"Ровно в 22:50 в разных районах Талгара пронеслись по три патрульки с визжящими сиренами. Причем намеренно проезжали по дворам многоэтажек, в спальных районах. Какому гению пришло в голову сделать такой дебилизм? Или вы так с преступностью решили бороться? Нет слов, господа", - говорится в описании к видео, опубликованном на странице kris_p_talgar.

В полиции Талгара пока не прокомментировали случившееся.

В комментариях многие пользователи поспешили высказать возмущение действиями полицейских:

"Где же они были в ту злополучную ночь, когда действительно надо было кошмарить зверей? Когда родители молились о помощи со стороны - для спасения своего дитя!"

"А где они были, когда дом родителей горел? Что же не катались с сиренами?"

"Показуха одна. Да уже нету в Талгаре бандитов - все сбежали))) зачем цирком заниматься. По горячим следам надо было ловить".

"Завтра скажут зато народу, мы работали. Мы ездили туда-сюда. Мы искали, мы же работали, но не получается".

"Хорошо они проехали по двору, у нас в районе ипотечки собирается детвора и допоздна играет, орут, матерятся, сейчас со вчера так тихо стало, прям кайф, тишина".

Напомним, ночью 4 октября в Талгаре жестоко убили подростка. Как выяснилось, 16-летний Шерзат Болат помогал в магазине своему отцу, когда начался конфликт с агрессивным покупателем. Покупатель позвонил знакомым, которые приехали и начали избивать Шерзата, его отца и дядю, используя при этом ножи и ружье. Расследование убийства взял на контроль министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. В Талгар направлена группа из МВД.

Как сообщили в прокуратуре Алматинской области, по подозрению в совершении преступления задержаны семеро подозреваемых. Суд заключил их под стражу на два месяца.

В ночь на 12 октября неизвестные подожгли дом семьи убитого подростка, строение сгорело почти полностью. В город ввели солдат Национальной гвардии для несения патрульно-постовой службы по охране общественного порядка.