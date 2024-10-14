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14.10.2024, 08:53

Казахстан задолжал другим странам более $166 млрд

Новости Казахстана 0 598

За пять лет внешний долг Казахстана перед ОАЭ вырос почти в два раза, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

На 1 июля 2024 года задолженность республики перед другими странами достигла почти $166,6 млрд. Тогда как за аналогичный период 2019 года данный объем составлял $158,3 млрд. Таким образом, за пять лет рост – на 5,2%.

Если рассмотреть топ-10 стран, то больше всего Казахстан задолжал Нидерландам – $42,3 млрд (-8,4% в сравнении с 1 июля 2019 года). На втором месте –  Россия, $14,2 млрд (+1,5 раза), а на третьем – Великобритания, $13,1 млрд (-40,5%).

Заметно выросли долги Казахстана перед международными организациями: с $10,2 млрд до $13 млрд (+27,4%). Также рост задолженности наблюдается по таким странам, как Бермудские острова (в 1,7 раза, до $9,5 млрд) и ОАЭ (в 1,9 раза, до $3,8 млрд).

При этом за пять лет внешний долг сократился перед США – $12 млрд (-8,4%), Францией – $11,01 млрд (-6,7%), Китаем – $9,5 млрд (-12,8%) и Японией – $5 млрд (-13,8%).

Еще в сентябре Высшая аудиторская палата высказала опасения по поводу темпов роста госдолга, которые, по их подсчетам, составили в среднем 12% за последние пять лет.

В ведомстве рассказали, что расходы на погашение и обслуживание займов в 2025 году достигли 6,1 трлн тенге, а это 38% от всех доходов, или 24% от затрат республиканского бюджета. На их взгляд, это повышает риски платежеспособности государства.

Источник: Нацбанк

Источник: Нацбанк

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