Как казахская традиция «алып қашу» стала триггером насилия и нарушений прав человека?

Кража невест — это традиционный обряд в некоторых культурах, в том числе и в Казахстане. Считается, что таким образом влюбленный романтичный юноша может жениться на любимой девушке без уплаты калыма ее родным. Но все чаще социологи и психологи говорят о том, что древний обычай это в первую очередь насилие и нарушение прав человека. «Голос народа» выслушал доводы экспертов на этот счет.

Коллаж: Голос народа

Многие общественные организации и активисты выступают против этой традиции, подчеркивая, что у женщин должно быть право выбора будущего мужа и контроля над своей жизнью. Глава фонда «Коргау Астана» Анна Рыль напомнила трагичные истории казахстанок, которые на протяжении долгих лет терпели бытовое насилие. По словам руководителя кризисного центра, многие из этих историй начались именно с «алып қашу».

«Помните Гульмиру, которая стала жертвой скандального ток-шоу на «Хабаре»? Ее история началась с того, что ее украли, ей не дали доучиться и в дальнейшем она терпела: родила 6 детей, 18-лет бытового насилия, перелом носа, перелом руки, перелом позвоночника и когда уже муж начал бить старших детей – она взяла детей и уехала от него. К сожалению, те женщины, которые пострадали от домашнего насилия – чаще всего все это происходит, когда их или крадут, или мужчина ведет себя агрессивно, а женщина ему поддается и все равно вступает с ним в брак», – поделилась мнением глава кризисного центра.

Анна Рыль поделилась историей 18-летней астанчанки. Однажды девушку в качестве будущей невесты украл 30-летний мужчина, а спустя годы она попала в кризисный центр для женщин.

«Мы часто задаемся вопросом, а почему похищенные женщины или пострадавшие от насилия не возвращаются к своим родителям? Бывает такое, когда мама знает, что ее дочку бьют, но она говорит ей, что надо потерпеть, что все пройдет. К нам несколько лет назад в кризисный центр попала девушка 18 лет, которую украл мужчина 30 лет. Когда отец девушки пришел к ним, этот мужчина отдал ему 200 тысяч тенге и еще какие-то вещи. Девушка пришла к нам в приют, потому что он поднял на нее руку. Полиция доставила ее к нам, и она говорила, что хотела бы вернуться домой, но ее не принимают родители. Я созвонилась с родителями и спросила: «В чем проблема» Вы не можете отдать ему 200 тысяч? Почему вы не можете ее принять?» Но они сказали: «Нет, у нас есть еще 4 дочерей. Мы так жили, живем и будем жить», – рассказала она.

Глава кризисного центра уверяет, что количество обращений в стране по поводу насилия растет. Это связано не с тем, что люди начали чаще писать заявления в полицию, а потому что инцидентов действительно стало больше, утверждает Анна Рыль.

«Есть вещи, по которым нужно измерять. В первую очередь, это рост количества убийств. Когда говорят откуда берется домашнее насилие? Когда мы говорим, что на улице происходят агрессивные отношения, происходит убийство подростка из-за бутылки пива. Недавно мы видели, что в Астане происходят массовые драки. Домашнее насилие берется от агрессии между людьми и это переносится в семью, и из семьи переходит в общество и это самая большая проблема», – пояснила Анна Рыль.

Она добавил, что, к сожалению, центрам всегда есть кого разместить. Грубо говоря, жертв бытового насилия в стране хватает.

«Вообще, кризисные центры в Казахстане открыты не только нами, но и другими организациями. Кроме нас в стране есть 7 кризисных центров в Астане, в Алматы, Караганде, Экибастузе, Жезказгане и Кокшетау. Но, к сожалению, ситуация в кризисных центрах сложная. Если в больших городах есть хоть какое-то стабильное финансирование, то в Караганде у кризисного центра просто нет финансовой поддержки, и он существует только за счет благотворительности. Но при этом там проживает 20 человек, среди которых женщины и дети. Есть сотрудники центра, которые работают на безвозмездной основе», – заверила Рыль.

Эксперты настаивают: за такие традиции как «алып қашу», мужчина и все, кто ему содействует, должны нести уголовную ответственность

«В Кыргызстане это отдельная статья, в Узбекистане тоже отдельная. У нас это часть статьи. Правильнее было бы если бы была отдельная статья. Там тоже есть множество нюансов. Если он ее украл и изнасиловал, по моему мнению – это отдельный вид преступления, а здесь если произошло сексуально насилие, то это статья по изнасилованию и незаконному нарушению прав человека. Я считаю, что у нас должно быть гендерное обучение для полицейских. Чтобы был очень тактичный подход в таких случаях и желательно, чтобы работали женщины. К тому же, жертва бытового насилия имеет право на получение социальных услуг, а жертва изнасилования не попадает в категорию трудной жизненной ситуации по законодательству, и она не может рассчитывать на размещение в кризисном центре», – заключила эксперт.

Еще в прошлом году сообщалось, что МВД поддерживает идею придания традиции «Қыз алып қашу» статуса отдельного уголовного преступления.

Однако по сей день подобного рода выходки квалифицируют по статье «Незаконное лишение свободы», которая предусматривает от 3 до 10 лет тюрьмы.