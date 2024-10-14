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14.10.2024, 10:03

Доллар по 600: экономист дал прогноз по курсу национальной валюты

Новости Казахстана 0 1 429

Казахстан хуже всех стран ЕАЭС смог преодолеть рост инфляции за последние пять лет. И теперь мы просто вынуждены будем провести девальвацию национальной валюты. Таким мнением в студии «Голос народа» поделился директор Института экономической политики, член Национального курултая при Президенте РК Каирбек Арыстанбеков.

Фото: Наталья Мущинкина
Фото: Наталья Мущинкина

Как отметил экономист, правительство и Нацбанк Казахстана должны были уже давно пересмотреть свои концептуальные подходы и применить действенные механизмы фискальной и денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции.

Однако, этого не произошло. Поэтому теперь у Казахстана нет иного выбора, кроме как снижать курс национальной валюты.

«В прошлом году несырьевой экспорт в том числе из-за сдерживания курса тенге сократился на 15 млрд долларов. Понятно, что сырье продается и с этим нет проблем, но нефть ведь невечна. Я не говорю как некоторые мои коллеги о том, что надо применять резкую девальвацию, но есть ведь ползучая девальвация. И ее надо применить», - озвучил свое мнение Каирбек Арыстанбеков.

Он отметил, что за последние 5 лет накопленная совокупная инфляция в Казахстане составила примерно 55 – 60%, в то время как в других странах – 25-30%. Поэтому, как уверен экономист, реальная цена тенге сейчас – 600 единиц за доллар.

Он также озвучил, к чему приведет такая девальвация.

«Конечно, подорожает импорт, в том числе – бытовая техника и так далее. При этом рост цен на продовольственные товары, которые производятся в Казахстане, будет не таким уж существенным, а в перспективе откатится назад. Ну и самое главное – мы восстановим конкурентоспособность нашей экономики. А это занятость и повышение сбора налогов в бюджет. И, четвертое, как только это все будет реализовано, мы восстановим торговый баланс. А в противном случае мы просто потеряем наши золотовалютные резервы», - объяснил необходимость девальвации Арыстанбеков.

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