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14.10.2024, 10:41

Новый код получат рейсы казахстанской авиакомпании

Новости Казахстана 0 357

Казахстанская авиакомпания сообщила о важном нововведении, передает Tengri Travel.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Казахстанский лоукостер FlyArystan объявил об изменении в своей операционной деятельности: с 1 января 2025 года все рейсы перевозчика будут выполняться под новым кодом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) – FS.

"Принятие нового кода связано с нашим стратегическим решением отделить FlyArystan от Air Astana", – отметил президент авиакомпании Ричард Леджер.

Он также добавил, что пассажиры заметят изменения на всех этапах взаимодействия с авиаперевозчиком: от процесса бронирования билетов на сайте и в приложении до регистрации в аэропортах и на сторонних платформах. Вместе с изменением кода будет также заменен префикс номера билета – вместо "465" теперь будет использоваться "164".

Отметим, что код авиакомпании – это уникальный идентификационный код, присваиваемый каждой авиакомпании Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). Этот код состоит из двух символов (букв или цифр) и служит для упрощения и стандартизации операций в авиационной индустрии.

Для чего нужен код авиакомпании?

  • Идентификация авиакомпании. Код используется для быстрого и уникального распознавания авиакомпаний в глобальной авиационной системе. Это помогает избежать путаницы между перевозчиками, особенно когда их названия схожи.
  • Маркировка рейсов. Код указывается в номере рейса. Например, если рейс авиакомпании FlyArystan был обозначен как KC1234 (старый код), с 2025 года он станет FS1234 (новый код). Это облегчает взаимодействие между авиакомпаниями, аэропортами, агентствами и пассажирами.
  • Интеграция в глобальные системы бронирования. Когда пассажиры ищут билеты онлайн или через агентов, именно код авиакомпании позволяет системе правильно отобразить расписание рейсов, информацию о наличии мест и другие данные. Это необходимо для работы глобальных систем бронирования (например, Amadeus, Sabre).
  • Маршруты и совместные рейсы. Коды помогают в организации совместных рейсов, когда несколько авиакомпаний работают над выполнением одного маршрута. При код-шеринге, например, один и тот же рейс может иметь несколько кодов разных авиакомпаний. Это помогает пассажирам выбирать рейсы через партнерские сети.
  • Техническая и логистическая координация. Коды используются не только для пассажиров, но и для внутренних операций. Авиакомпании, аэропорты и другие участники авиационного процесса используют их для передачи данных о рейсах, грузах и логистике.

На что влияет код авиакомпании?

  • Процесс бронирования и покупки билетов. Пассажиры видят код авиакомпании при бронировании билетов через сайты, приложения и агентства. Изменение кода может вызвать необходимость адаптации технических систем у партнеров и агентов.
  • Аэропортовые процедуры. На экранах информации в аэропорту, посадочных талонах и багажных бирках используется код авиакомпании, что помогает пассажирам ориентироваться и следить за своим рейсом.

Код авиакомпании – это ключевой элемент, обеспечивающий согласованную работу всей мировой авиационной индустрии.

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