Telegram откроет офис в Казахстане

Telegram откроет представительство в Казахстане. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, передает Tengrinews.kz .

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По его словам, министерство активно сотрудничает с Telegram для оперативного удаления неправомерного контента и блокировки деструктивных каналов.

"В соответствии с нашим законодательством, интернет-платформы, такие как Telegram, WhatsApp и TikTok, теперь обязаны иметь представителя в Казахстане. Уже достигнуто соглашение с Telegram о назначении их представителя и открытии офиса - важный шаг для повышения контроля над контентом", - цитирует Жаслана Мадиева пресс-служба ведомства.

Жаслан Мадиев провел встречи с торговой палатой США и представителями крупных американских компаний, таких как Meta и Apple. Отмечается, что на встречах обсуждались вопросы безопасности данных, борьбы с фейковыми аккаунтами и защиты пользователей.

В конце сентября основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что компания будет передавать властям IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила работы платформы. Позднее Дуров добавил, что Telegram передавал персональные данные с 2018 года.

Свои заявления Дуров сделал на фоне расследование в отношении Telegram, которое было начато после задержания в августе спецслужбами Франции.

39-летнему Дурову были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, связанным с непринятием мер по пресечению распространения экстремистского и противозаконного контента в популярном мессенджере.

28 августа его освободили из-под стражи в Париже под залог в 5 миллионов евро. Дурову запретили покидать Францию, обязав дважды в неделю отмечаться в полиции.