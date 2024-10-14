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14.10.2024, 11:15

Осужденный сын депутата Даулета Турлыханова замечен на тое

Новости Казахстана 0 529

Осужденного сына депутата Мажилиса Даулета Турлыханова – Нурасыла Болата - заметили на тое. Ранее он получил два года ограничения свободы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

На кадрах, как утверждает автор ролика, Нурасыл Болат гуляет "в ночное время в другом городе и на пышном мероприятии в увеселительных заведениях Алматы".

"Самое интересное, он отбывает наказание в Астане, а мероприятие на видео прошло на днях в Алматы", - подписано видео.

Как пояснили корреспонденту в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС), "данный осужденный отбывает наказание в виде ограничения свободы и состоит на учете в службе пробации Алматы".

"По факту нарушения пробационного контроля осужденному вынесены предупреждения, готовится материал в суд для решения вопроса о замене наказания на лишение свободы", - сообщили в КУИС.

Ранее казахстанский юрист Анна Чернова разместила в соцсетях видео, на котором запечатлен приговоренный к ограничению свободы Нурасыл Болат, находящийся, как утверждается, ночью на улице в Алматы в компании друзей. Сообщалось, что КУИС начал служебную проверку по поводу видео.

“Он взрослый человек“: депутат Турлыханов о скандале вокруг сына

Напомним, в ночь на 11 февраля этого года в Алматы Нурасыл Болат избил супругов-адвокатов Чернова и Дмитриевич. Позже выяснилось, что сын Турлыханова является рядовым срочной службы и его вообще не должно было быть в месте, где он избил юристов, так как он в это время должен был служить в армии в Отаре.

Дело в отношении Нурасыла Болата было рассмотрено военным судом по пунктам 1 и 5 части 2 статьи 107 УК "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести двум лицам из хулиганских побуждений".

9 октября суд признал Болата виновным в совершении вменяемого ему преступления и назначил наказание в виде штрафа на сумму один миллион 700 тысяч тенге.

14 мая 2024 года Верховный суд, рассмотрев дело в кассации, изменил приговор для Нурасыла Болата. Он получил два года ограничения свободы, а сумма компенсации была увеличена.

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