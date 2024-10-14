Осужденный сын депутата Даулета Турлыханова замечен на тое

Осужденного сына депутата Мажилиса Даулета Турлыханова – Нурасыла Болата - заметили на тое. Ранее он получил два года ограничения свободы, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Кадр из видео

На кадрах, как утверждает автор ролика, Нурасыл Болат гуляет "в ночное время в другом городе и на пышном мероприятии в увеселительных заведениях Алматы".

"Самое интересное, он отбывает наказание в Астане, а мероприятие на видео прошло на днях в Алматы", - подписано видео.

Как пояснили корреспонденту в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС), "данный осужденный отбывает наказание в виде ограничения свободы и состоит на учете в службе пробации Алматы".

"По факту нарушения пробационного контроля осужденному вынесены предупреждения, готовится материал в суд для решения вопроса о замене наказания на лишение свободы", - сообщили в КУИС.

Ранее казахстанский юрист Анна Чернова разместила в соцсетях видео, на котором запечатлен приговоренный к ограничению свободы Нурасыл Болат, находящийся, как утверждается, ночью на улице в Алматы в компании друзей. Сообщалось, что КУИС начал служебную проверку по поводу видео.

“Он взрослый человек“: депутат Турлыханов о скандале вокруг сына

Напомним, в ночь на 11 февраля этого года в Алматы Нурасыл Болат избил супругов-адвокатов Чернова и Дмитриевич. Позже выяснилось, что сын Турлыханова является рядовым срочной службы и его вообще не должно было быть в месте, где он избил юристов, так как он в это время должен был служить в армии в Отаре.

Дело в отношении Нурасыла Болата было рассмотрено военным судом по пунктам 1 и 5 части 2 статьи 107 УК "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести двум лицам из хулиганских побуждений".

9 октября суд признал Болата виновным в совершении вменяемого ему преступления и назначил наказание в виде штрафа на сумму один миллион 700 тысяч тенге.

14 мая 2024 года Верховный суд, рассмотрев дело в кассации, изменил приговор для Нурасыла Болата. Он получил два года ограничения свободы, а сумма компенсации была увеличена.