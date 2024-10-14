Работают полный день и находятся на грани бедности - Аймагамбетов о зарплатах казахстанцев

В ходе заседания правительственного часа в мажилисе депутат Асхат Аймагамбетов поднял проблему низких заработных платах казахстанцев, передает «Голос народа».
Депутат сослался на мнение казахстанских социологов, которые утверждают, что феномен работающих в Казахстане бедных занимает все большую площадь.
«Это люди, чья зарплата не может превышать черту бедности, даже если они работают полный рабочий день. Особенно это касается государственного сектора», - заверил мажилисмен.
Он перечислил малооплачиваемые профессии в Казахстане.
«Это библиотекари, бухгалтеры, технические работники и так далее. Они работают полный рабочий день и находятся на грани бедности по заработкам, которые они получают. Это тоже очень опасная ситуация», - выразил тревожность депутат.
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