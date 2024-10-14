Работают полный день и находятся на грани бедности - Аймагамбетов о зарплатах казахстанцев

фото: Голос народа

Депутат сослался на мнение казахстанских социологов, которые утверждают, что феномен работающих в Казахстане бедных занимает все большую площадь.

«Это люди, чья зарплата не может превышать черту бедности, даже если они работают полный рабочий день. Особенно это касается государственного сектора», - заверил мажилисмен.

Он перечислил малооплачиваемые профессии в Казахстане.