На сколько вырастут зарплаты и пенсии казахстанских военных

Правительство планирует значительное повышение окладов и пенсионных выплат для военнослужащих. Об этом стало известно из ответа премьер-министра Олжаса Бектенова на депутатский запрос, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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В ответ на депутатский запрос правительство представило комплексную программу по улучшению социального обеспечения военнослужащих. Важнейшим пунктом в документе стало предстоящее повышение заработной платы.

Так, согласно постановлению правительства от 27 сентября, в течение двух лет - с 2025 по 2026 год - заработные платы военнослужащих будут увеличены в несколько этапов. Общий рост окладов достигнет в среднем 48,2 процента.

На первом этапе оклады офицеров поднимутся на 20,3 процента, а рядового и сержантского состава – на 33,9 процента. Второй этап предполагает дополнительные повышения: офицерам - на 23 процента, а рядовому и сержантскому составам – на 10 процентов.

Как подчеркнуто в документе, это повышение окладов приведет к увеличению всех связанных выплат, таких как надбавки за классность и работу с государственной тайной, а также пособия на оздоровление и выплаты при выходе на пенсию.

"В то же время мною даны соответствующие поручения заинтересованным государственным органам проработать вопросы возмещения коммунальных услуг в размере 50 процентов, осуществления полевых выплат (дополнительные надбавки), бесплатного проезда военнослужащих и членов их семей железнодорожным транспортом в отпуск и обратно один раз в год, а также на общественном транспорте городского, пригородного и местного сообщения", - отметил премьер-министр.

Кроме того, правительство рассматривает возможность увеличения пенсионных выплат по выслуге лет. Планируется, что расчет пенсий для новых пенсионеров будет производиться на основе 60-75 процентов от денежного содержания вместо текущих 50-65 процентов.